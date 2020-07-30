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30 июля 2020, четверг, 09:00 832
Политика 2020-07-30T11:15:03+03:00
Українські Новини
Комарницкий отблагодарил Говду за предупреждение об обысках, продвинув в первые заместители председателя ОГП,

Комарницкий отблагодарил Говду за предупреждение об обысках, продвинув в первые заместители председателя ОГП, - Таран

Анна Рудык
Роман Говда. Фото: nrcu.gov.ua
Роман Говда. Фото: nrcu.gov.ua

Роман Говда смог занять пост первого заместителя генерального прокурора благодаря предупреждению об обысках "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого. Об этом заявил политический эксперт Виктор Таран.

"Роман Говда занял пост первого заместителя генерального прокурора. Человек, который, как известно, не гласно преследовал майдановцев - снова у власти. Честно - не понимаю как так произошло. Говорят, что кадровом прыжке он обязан Комарницкому, которого предупредил об обысках. Об этом сообщает один из телеграмм-каналов, который своими инсайдами и "сливами" доказал, что у него надежные источники и им можно доверять", - рассказал Таран.

Он процитировал информацию из указанного источника: "Роман Говда, который стал первым заместителем генпрокурора - заслужил свое назначение тем, что предупредил "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого о готовящихся департаментом специальных расследований МВД обысках у самого "смотрящего", а также на предприятии "Эко д Трейд" сестры нардепа Тищенко".

По мнению эксперта, такая информация звучит "более чем правдоподобно", особенно учитывая уже известные нам факты, изложенные в частности, народным депутатом Гео Леросом.

Сегодня состоялось более 50 обысков у команды Комарницкого, которая распилила столичный бюджет на 16 млрд грн, украла не сотни, а тысячи гектар киевской земли и десятки городских зданий. Очень переживаю за руководителя городской партийной организации СН Колю Тищенко, его родственника Германа Блинова, который курирует все крупные стройки Киева, в том числе Подольско-Воскресенский мост, Шулявка", - написал Лерос 17 июля.

И буквально вскоре после этого тот же Лерос сообщил: "Прокуратура под руководством Венедиктовой полностью слила обыски, Комарницкий был предупрежден и обыски встречали адвокаты".

По словам эксперта, изложенные Леросом факты полностью совпадают с информацией о назначении Говды по протекции Комарницкого.

"Комарницкий, очевидно, просунул Говду в первые заместители председателя Офиса генпрокурора в благодарность за предупреждение об обысках. А в том, что "смотрящий" действительно мог это сделать, сомневаться не приходится. Учитывая его обширные связи в силовых структурах. О каких красноречиво говорят его встречи с и. о. прокурора Киева Стояновским, его поездки под грифом секретности в СБУ, его связи в ГБР, которыми он запугивал зама Кличко - Непопа. Теперь же связи Комарницкого с правоохранителями укрепились еще сильнее", - резюмировал Виктор Таран.

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