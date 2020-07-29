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29 июля 2020, среда, 20:46 835
Политика 2020-07-29T21:00:01+03:00
Українські Новини
ЦПК знал о решении ВАКС по делу Бахматюка еще до решения суда, - СМИ

ЦПК знал о решении ВАКС по делу Бахматюка еще до решения суда, - СМИ

Надежда Комендантова
Олег Бахматюк, Укрлендфарминг, цпк, ВАКС
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба

Сегодня Апелляционная палата ВАКС по жалобе НАБУ и САП отменила окончательное решение Печерского районного суда о закрытии дела против Александра Писарука и Олега Бахматюка. Центр противодействия коррупции сообщил об этом еще до объявления решения суда. Пишет Depo.ua.

Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. "Мы очень удивлены тем позорным фактом, что телеграмм-канал Центра противодействия коррупции Zero Corruption написал свой пост по решению Апелляционной палаты ВАКС, которая с нарушениями рассмотрела жалобу на закрытие дела против Олега Бахматюка, в тот момент, когда судья еще объявлял решение суда. И это при том, что в зале суда не было никого, кроме сторон рассмотрения и не велась трансляция заседания! ", - говорится в сообщении на Фейсбуке-странице компании.

Также пресс-служба компании заявила, что принятое Апелляционной палатой ВАКС постановление не обязывает Генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство закрыто, и сообщила, что Апелляционная палата ВАКС отказала адвокатам Олега Бахматюка в жалобе, которую они подали в Печерский районный суд Киева, и закрыла производство, открытое Печерским судом: "Подчеркиваем, жалоба была подана не в Апелляционную палату ВАКС, а в Печерский суд. Таким образом отныне, по факту, тройка судей Сытника может отменять и принимать любые решения любых судов в нашем государстве ". В компании считают, что данное нарушение должен рассмотреть Высший совет правосудия, а ГБР открыть соответствующее производство.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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