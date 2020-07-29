Перенос обезличенных телефонных номеров может привести к всплеску кибер-мошенничества, – мобильные операторы и

Мобильные операторы компании "Киевстар" и "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина"), а также эксперты банковского рынка считают, что перенос обезличенных телефонных номеров может привести к всплеску кибер-мошенничества.

Об этом ходе круглого-стола сказали представители мобильных операторов и эксперты банковского рынка.

Директор по маркетингу мобильного оператора "Киевстар" Павел Даниман сообщил, что за год услугой MNP воспользовалось 0,1% абонентов.

По его словам, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) разработала изменения, предусматривающие упрощение процедуры переноса абонентских номеров (MNP).

В частности, регулятор предлагает сокращение прохождения услуги портации (переноса номера) с 3 до 2 рабочих дней; сокращение проверки оператором-донором разрешения портации с 8 до 4 часов с момента получения заявки от абонента; портацию юрлиц по коду ЕДРПОУ, а ФОП по РНОКПП; возможность отключения звукового системного объявления при звонке перенесенного абонента.

Данные изменения, по его словам, являются позитивными и направлены на улучшение клиентского опыта пользующихся этой услугой.

В то же время НКРСИ также предлагает ввести возможность переноса обезличенного абонента, что, по словам Данимана, может открыть новые возможности для мошенничества.

"Когда нет возможности у оператора-донора идентифицировать абонента, который собрался переходить и вместо этого абонент сразу приходит к оператору-реципиенту тут возникает самый большой риск. Это также противоречит постановлению Окружного админсуда Киева от 2014 года, в котором отмечается, что порядок переноса номеров должен предусматривать возможность переноса исключительно тех абонентов, которые уже зарегистрированы оператором-донором. Мы просим это учесть регулятора, когда окончательное решение будет приниматься", - сказал директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут.

По его словам, если регистрация "базовым" оператором владельцев номеров телефонов, которые переносятся в другие сети, будет отменена, это упростит мошенникам доступ к номерам абонентов.

Александр Когут рассказал о возможных мошеннических схемах, которые могут возникать в таких случаях. По его словам, мошенники могут инициировать перенос мобильных номеров, выманивая у абонентов SMS-пароли для верификации, и регистрировать номера телефонов в другой сети на подставных лиц.

"Я очень прошу НКРСИ учесть предложения индустрии, президента и его Офис… защитить абонентов, которые потенциально могут от этого пострадать. Цель мошенников не только номер – а деньги людей. И очень будет печально, если это решение будет принято, и абоненты будут страдать от этих мошеннических действий", - сказал Когут.

В свою очередь начальник отдела проектно –аналитической работы "Vodafone Украина" Людмила Цейтлина отметила, что также поддерживает эффективные изменения предложенные НКРСИ, за исключением возможности переноса обезличенного абонента.

"Приведенный представителями "Киевстара" перечень далеко не исчерпывает мошеннические схемы, которые могут быть применены в случае упрощения процедуры переноса номеров", - отметила она.

Цейтлина отметила, что абонент может быть защищен, если зарегистрирует свой номер у мобильного оператора.

Директор украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Александр Карпов сообщил, что по минимальной оценке, проведенной ассоциацией совместно с банками, за 2019 год от замены сим-карт клиенты потеряли 330 млн гривен и данные средства им не были возмещены.

"Почему не возместили? Потому что, например, в законе "О платежных системах" достаточно четко написано, что вы банку оставляете номер телефона и вас идентифицируют, и вы разнообразным способом коммуницируете с банком именно с использованием этого номера. Поэтому те более чем 60 тыс. случаев замены сим-карты мошеннических, которые нами зафиксированы, совместно с банками за прошлый год далеко не все, что происходило в прошлом году", - отметил он.

При этом инициатива НКРСИ по упрощению процедуры переноса мобильных номеров может привести к росту мошенничества.

"Это цветочки по сравнению с тем, что предлагается сейчас. Неидентифицированных абонентов, чего нет нигде в мире, легким движением руки вы приходите к принимающему оператору, говорите вот мой номер, дайте мне сим-карту на этот номер, я хочу уйти к другому оператору, вам присылают смс , вы активируетесь и ни истории биоданных, никакой бигдаты которая есть у оператора, который отдает принимающий оператор использовать не может по понятным причинам. Мошенники ломанутся в эти открытые двери и будут ломать цифровую идентичность наших граждан", - сказал Карпов.

Он отметил, что, если НКРСИ примет данный нормативный акт в таком виде, ассоциация будет судиться с комиссией.

При этом координатор проектного офиса Независимой ассоциации банков Дмитрий Глинский отметил, что услуга MNP для незарегистрированных абонентов создает новый канал для мошенничества, который позволяет оставлять меньше следов мошенничества и есть очень большой риск, что количество случаев мошенничества будет расти.

"В целом на нашем рынке абсолютное большинство абонентов пользуются предоплаченными услугами и не регистрируются у операторов, как-то люди не думают заранее о своей безопасности и фактически банки вынуждены работать со своими клиентами также с этими номерами, и я считаю, что ни один банк не будет рад, когда эта услуга приведет к увеличению мошенничества", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 мая 2019 года начала работать услуга по переносу абонентских номеров (MNP).

НКРСИ отмечает, что внедрение услуги по переносу абонентского номера позволит потребителям свободно выбирать сеть оператора для получения телекоммуникационных услуг с сохранением номера, что будет способствовать развитию конкурентной среды и повышению качества услуг.