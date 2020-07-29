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  • До конца года город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам, — Кличко
29 июля 2020, среда, 16:20 1022
Бизнес 2020-07-29T16:45:01+03:00
Українські Новини
До конца года город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам, — Кличко

До конца года город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам, — Кличко

Елена Новикова

Малый и средний бизнес Киева до конца 2020 года сможет кредитоваться в банках-партнерах или уполномоченных банках под 0,1% годовых. Об этом сегодня во время брифинга сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Он сообщил, что вчера Киевсовет принял еще одно важное решение для малого и среднего бизнеса столицы.

"До 31 декабря город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитам и кредитным договорам, которые заключены или будут заключены с банками-партнерами или уполномоченными банками. То есть бизнес столицы до конца 2020 года сможет кредитоваться под 0,1% годовых", - сказал Кличко.

Также мэр Киева отметил, что он инициировал создание совместно с городскими властями группы экономических экспертов, практиков, представителей бизнеса.

"Чтобы мы вместе разработали пути преодоления кризиса и определили основные шаги, необходимые для поддержки и развития бизнеса столицы. Практические решения и проекты их оперативного воплощения. В этой группе будут люди профессиональные и успешные в своих сферах. Завтра мы планируем уже первую встречу и будем начинать работать ", - подытожил Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевсовет отменил уплату паевого участия для пожилых и сезонных площадок кафе и ресторанов. А также - для бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети. Они будут платить символическую 1 гривну.

Для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов - до конца года.

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