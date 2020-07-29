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  • До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко
29 липня 2020, середа, 16:14 613
Бізнес 2020-07-29T16:45:01+03:00
Українські Новини
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко

До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко

Елена Новикова

Малий та середній бізнес Києва до кінця 2020 року зможе кредитуватися у банках-партнерах або уповноважених банках під 0,1% річних. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Він повідомив, що вчора Київрада ухвалила ще одне важливе рішення для малого та середнього бізнесу столиці.

"До 31 грудня місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами та кредитними договорами, які укладені або будуть укладені з банками-партнерами чи уповноваженими банками. Тобто бізнес столиці до кінця 2020 року зможе кредитуватися під 0,1% річних", – сказав Кличко.

Також мер Києва відзначив, що він ініціював створення спільно з міською владою групи економічних експертів, практиків, представників бізнесу.

"Щоб ми разом напрацювали шляхи подолання кризи і визначили основні кроки, які потрібні для підтримки та розвитку бізнесу столиці. Практичні рішення та проєкти їх оперативного втілення. У цій групі будуть люди професійні та успішні у своїх сферах. Завтра ми плануємо вже першу зустріч і будемо розпочинати працювати", – підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київрада скасувала сплату пайової участі для літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів. А також – для бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктах сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі. Вони платитимуть символічну 1 гривню.

Для літніх майданчиків біля ресторанів та бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної торговельної мережі та об’єктах сезонної пересувної торговельної мережі, ця норма діятиме до кінця жовтня цього року. А для сезонних майданчиків кафе і ресторанів – до кінця року.

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