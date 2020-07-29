В КИУ ожидают волну фейковых праймериз на местах под видом демократической процедуры

Решение парламентской фракции "Слуги народа" по выдвижению кандидата в мэры в Киеве не имеет ничего общего с демократической процедурой праймериз. Об этом сегодня во время брифинга в украинском кризисном медиа-центре заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины.

В КИУ отмечают, что они рассматривают "праймериз" "Слуги народа" в г. Киеве исключительно как политтехнологии.

"Что мы получили в Киеве? Мы получили заседание фракции политической партии, опираясь на результаты социологии и по мнению Президента Украины принимает решение о том, кто будет выдвинут от партии... Это не внутрипартийная демократия, это не демократия вообще, это скорее напоминает ЦК КПСС ", - отметил Алексей Кошель.

Комитет избирателей Украины обращает внимание, что существует достаточно серьезная проблема, сейчас под видом демократической процедуры будет проведена волна фейковых праймериз на местах.

"Мы фактически спекулирует на теме демократической процедуры, которая является эффективной во всем мире, которую следует ввести в Украине, основываясь на законодательстве, на традициях, а мы сейчас ее заменяем фактически обманом украинских избирателей", - считают в КИУ.

Гендиректор КИУ призвал СМИ не использовать словосочетание «победитель праймериз "Слуги народа" в Киеве.

"Как происходят "праймериз" во всем демократическом мире: голосуют или избиратели, или голосуют члены политической партии. Например, социалисты во Франции организуют праймериз, работает около 7-8 тысяч избирательных участков, куда приходят граждане, голосуют, прймериз происходят в 2 тура", - отметил Кошель.

Как сообщалось ранее, партия «Слуга народа» определилась с кандидатом на пост главы столицы - им стала нардеп, бывший мэр Рава-Русской Ирина Верещук. Ее выбрали из 5 претендентов на партийных "праймериз".