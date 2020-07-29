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  • Устаревшая электрическая сеть советских времен угрожает энергетической безопасности Украины, - Ариэль Коэн
29 июля 2020, среда, 15:15 912
Экономика 2020-07-29T15:15:01+03:00
Українські Новини
Устаревшая электрическая сеть советских времен угрожает энергетической безопасности Украины, - Ариэль Коэн

Устаревшая электрическая сеть советских времен угрожает энергетической безопасности Украины, - Ариэль Коэн

Ирина Дорофейчук
Экономика, Энергетика, Коэн, Сети, Буславец
Энергетика Фото: News Front
Энергетика Фото: News Front

Для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо внедрить стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу - ставка возврата инвестиций не менее WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний. Конкурентоспособная, современная и надежная система электросетей Украины позволит избежать энергетического принуждения Кремля. Такое мнение высказал Ариэль Коэн, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций, в статье для международного энергетического издание.

Эксперт отмечает, что электросети, которые были унаследованы от Советского Союза, остро нуждаются в модернизации. Необходимые инвестиции оцениваются в 12,5 млрд долларов до 2030 года. Каждый километр электросети требует 1,5 тыс долларов США в год, а сейчас тратится 200 долларов. По мнению Ариэля Коэна, нынешняя устаревшая тарифная методология оставляет сектор непривлекательным для частных инвестиций, а следовательно снижает инвестиционную привлекательность страны и тормозит экономическое развитие.
"Модернизация энергосистемы в Украине является жизненно важной для привлечения иностранных инвестиций, поддержки возобновляемых источников энергии и обеспечения надежного энергообеспечения в области высоких технологий", - подчеркивает Ариэль Коэн.
Решение проблемы модернизации электросетей Коэн видит во внедрении стимулирующего регулирования европейского образца, а именно - норма прибыли не может быть ниже средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в стране. Эта ставка должна быть одинаковой для всех активов. Такой подход показал эффективность в Чехии, Венгрии, Польше и Румынии.
"Мы считаем, что такой подход позволит не только поддерживать и ремонтировать старую сеть, но и реализовать давно просроченную приватизацию нескольких операторов системы распределения, которые до сих пор находятся в государственной собственности".
Эксперт убежден, что если реформы не состоятся, западные инвесторы могут покинуть Украину, как это было ранее в 2013 году. К марту 2013 американской компании "AES Corporation" принадлежали две региональные дистрибьюторские компании (Киевоблэнерго и Ривнеоблэнерго), но через неблагоприятную бизнес-среду "AES Corporation" продала эти активы и покинула украинский рынок.
Напомним, ранее и.о. Министра энергетики Ольга Буславец подчеркнула, что стимулирующее тарифообразование действительно является механизмом который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и дает возможность инвестировать в сеть.

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