ОО "Защитим Протасов Яр" заявила об остановке незаконной застройки Протасова Яра

Киевский городской совет по ходатайству ОО "Защитим Протасов Яр" принял решение о возвращении статуса зеленой зоны земельным участкам Протасова Яра, сообщили представители ОО на странице в Facebook. Также Киевсовет поручил КГГА согласовать еще одно ходатайство ОО о создании ландшафтного парка на этой территории. Таким образом, застройка части парковой зоны должна быть отменена.

"Именно община Протасова, а не власть, боролась с днипровским криминалитетом, которому открыл ворота в Киев криминалитет местный. Именно община за прошлый год выиграла четыре суда у компании Корбана, несмотря на его высоких покровителей. В результате незаконное строительство в Протасовом Яру было остановлено, но не запрещено. Именно община ведет переговоры с инвесторами, среди которых и международные компании, понимая что после наведения правового порядка, никто за наши налоги нам парк не сделает. Но Киевский городской совет сделать может. Фактически последнее, что Совет этого созыва может сделать для общественности Протасова Яра", - отметил представитель ОО "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный.

Напомним, с 2007 по 2012 год Киевсовет принял ряд решений о переводе участков в Протасовом Яру под жилую застройку. В частности, 27 декабря 2007 года земельный участок между ул. Протасов Яр и ул. Николая Амосова в Соломенском районе Киева был передан строительной компании "Интерстрой Компани". Против застройки на территории парка неоднократно выступали активисты и представители общин.

ОО "Защитим Протасов Яр" обжаловала застройку в суде. В течение 2019 суды различных инстанций неоднократно меняли решение. Лишь 17 июня 2020 коллегия судей Шестого апелляционного административного суда Киева вынесла решение о запрете незаконного строительства на территории Протасова Яра.

Городские власти также были вынуждены пересмотреть собственные решения. На заседании 28 июля 2020 Киевсовет признал не соответствующими интересам территориальной общины земельные отводы с 2007 по 2012 года на территории Протасова Яра. В течение ближайших сессий Киевсовета планируется рассмотреть проект решения об отказе в возобновлении договора аренды с "Интерстрой Компани".