подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 июля 2020, среда, 11:00 927
Общество 2020-07-29T11:01:34+03:00
Українські Новини
Суд взыскивает 5,5 миллионов гривен с художника Марчука за аренду земли под музей

Суд взыскивает 5,5 миллионов гривен с художника Марчука за аренду земли под музей

Валерия Драгомирова
Музей, Взыскание долга, Иван Марчук, Аренда земли
Иван Марчук. Фото: Wordpress.com
Иван Марчук. Фото: Wordpress.com

Хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании 5,5 млн гривен с ООО "Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука" за неуплату аренды земельного участка.

Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 17 июня 2020 года.

Иск подал Киевский городской совет, указывая, что предприятие не выполняет условия договора аренды земельного участка от 08.02.2010 в части арендной платы.

Речь идет о 0,65 га земли по адресу Михайловская площадь, 1 с целевым назначением для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального культурного центра "Музей художника Ивана Марчука" на Андреевском спуске.

С 2016 по 2019 год арендатор оплатил за участок только 35 тысяч гривен. Поэтому Киевский городской совет насчитала 4,8 млн гривен долга по аренде, а также 3% годовых и инфляционные потери.

Суд обратил внимание на наличие неоднократных обращений ответчика об уменьшении размера арендной платы, в частности, в связи с невозможностью начать строительство музейного комплекса, длительным согласованием разрешительной документации, ростом стоимости работ и т.п.

Суд установил, что ответчик совершал необходимые действия, направленные на строительство многофункционального культурного центра "Музей художника Ивана Марчука". Однако по независящим от него причинам, связанным, в частности, с длительным согласованием разрешительной документации, ростом цен на работы и материалы, сложным финансовым состоянием и неблагоприятной экономической ситуацией, отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, ответчик не смог выполнить свои обязательства по договору. 

В то же время, указывают в суде, предоставленные ответчиком доказательства длительного несогласования проектной документации, невыполнение истцом и Министерством культуры Украины задекларированных намерений относительно принятия участия в создании музея, не могут служить основанием для невыполнения условий договора аренды земельного участка или основаниями для освобождения ответчика от ответственности за такое невыполнение.

Напомним, ранее у художника Марчука пропало более 100 картин

Больше новостей о: Музей Взыскание долга Иван Марчук Аренда земли

В Польше собираются открыть музей жертв "геноцида ...
Суд разрешил "Нефтегазу" в 9 раз поднять стоимость...
В Чехии открыли выставку картин Ивана Марчука...
В Днепропетровской области местный чиновник обраба...
Госдолг в июне увеличился на 3,5% до $85 млрд
Заболеваемость коронавирусом снова перевалила за тысячу новых случаев в сутки
Новости
В Киеве собрались строить мемориал "Бабий Яр". Зеленский обсудил строительство с набсоветом 11:18
"Шахтер" потролил Луческу в его день рождения, пожелав преданных друзей 11:02
СБУ задержала 2 организаторов серии взрывов в Киеве 11:00
Рубль посреди недели резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 29 июля 11:00
Суд взыскивает 5,5 миллионов гривен с художника Марчука за аренду земли под музей 11:00
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро в день митинга своей партии на Банковой 15:42
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
больше новостей
Спасатели предупредили о граде и шквалах. Где испортится погода
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok