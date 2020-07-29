Суд взыскивает 5,5 миллионов гривен с художника Марчука за аренду земли под музей

Хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании 5,5 млн гривен с ООО "Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука" за неуплату аренды земельного участка.

Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 17 июня 2020 года.

Иск подал Киевский городской совет, указывая, что предприятие не выполняет условия договора аренды земельного участка от 08.02.2010 в части арендной платы.

Речь идет о 0,65 га земли по адресу Михайловская площадь, 1 с целевым назначением для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального культурного центра "Музей художника Ивана Марчука" на Андреевском спуске.



С 2016 по 2019 год арендатор оплатил за участок только 35 тысяч гривен. Поэтому Киевский городской совет насчитала 4,8 млн гривен долга по аренде, а также 3% годовых и инфляционные потери.



Суд обратил внимание на наличие неоднократных обращений ответчика об уменьшении размера арендной платы, в частности, в связи с невозможностью начать строительство музейного комплекса, длительным согласованием разрешительной документации, ростом стоимости работ и т.п.



Суд установил, что ответчик совершал необходимые действия, направленные на строительство многофункционального культурного центра "Музей художника Ивана Марчука". Однако по независящим от него причинам, связанным, в частности, с длительным согласованием разрешительной документации, ростом цен на работы и материалы, сложным финансовым состоянием и неблагоприятной экономической ситуацией, отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, ответчик не смог выполнить свои обязательства по договору.



В то же время, указывают в суде, предоставленные ответчиком доказательства длительного несогласования проектной документации, невыполнение истцом и Министерством культуры Украины задекларированных намерений относительно принятия участия в создании музея, не могут служить основанием для невыполнения условий договора аренды земельного участка или основаниями для освобождения ответчика от ответственности за такое невыполнение.



Напомним, ранее у художника Марчука пропало более 100 картин.