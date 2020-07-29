От журналистов "Общественного" требуют объяснений, почему они протестуют против сокращений

От журналистов Тернопольского филиала Общественного вещания, которые принимали участие в акции протеста против сокращения регионального вещания, требуют предоставить письменные объяснения "причин отсутствия на своем рабочем месте". Через месяц после обнародования в соцсетях фотографий, на которых сотрудники СМИ позируют на улицах Тернополя с плакатами против сокращения объемов регионального вещания и увольнения персонала, руководство филиала Общественного вещания начало предъявлять претензии участникам акции. С обращением о защите коллеги обратились к руководству Национального союза журналистов Украины, информирует председатель организации Сергей Томиленко.

"24 июня 2020 в рабочее время Вы находились на улицах города, что подтверждается фотографиями", - говорится в письменной претензии руководства филиала к корреспонденту теленовостей Светлане Лазорик с требованием предоставить объяснения причин отсутствия на работе.

В обращении к НСЖУ Светлана Лазорик признает, что вместе с другими журналистами филиала UA Тернополь приняла участие в мирной акции в поддержку развития регионального общественного вещания. Но акция проходила 23 июня и "во время обеденного перерыва с 13:15 до 13:25 по статье 66 Кодекса законов о труде".

Журналист расценивает такие действия администрации как моральное давление и покушение на свободу слова.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают давление на коллег, которые выступают с критикой реформ, которые внедряет руководство Общественного вещания.

- Журналисты имеют право на протест и на защиту своих трудовых прав, а такие требования давать письменные объяснения о "подтвержденных фотографиями" пребыванию на улицах города является возмутительными, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.