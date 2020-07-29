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  • От журналистов "Общественного" требуют объяснений, почему они протестуют против сокращений
29 июля 2020, среда, 10:31 110 Документ
СМИ 2020-07-29T10:31:01+03:00
Українські Новини
От журналистов "Общественного" требуют объяснений, почему они протестуют против сокращений

От журналистов "Общественного" требуют объяснений, почему они протестуют против сокращений

Татьяна Зотова
Журналисты, Протесты, НСЖУ, сокращения, НОТУ, Томиленко
Протест журналистов. Фото: НСЖУ
Протест журналистов. Фото: НСЖУ

От журналистов Тернопольского филиала Общественного вещания, которые принимали участие в акции протеста против сокращения регионального вещания, требуют предоставить письменные объяснения "причин отсутствия на своем рабочем месте". Через месяц после обнародования в соцсетях фотографий, на которых сотрудники СМИ позируют на улицах Тернополя с плакатами против сокращения объемов регионального вещания и увольнения персонала, руководство филиала Общественного вещания начало предъявлять претензии участникам акции. С обращением о защите коллеги обратились к руководству Национального союза журналистов Украины, информирует председатель организации Сергей Томиленко.

"24 июня 2020 в рабочее время Вы находились на улицах города, что подтверждается фотографиями", - говорится в письменной претензии руководства филиала к корреспонденту теленовостей Светлане Лазорик с требованием предоставить объяснения причин отсутствия на работе.

В обращении к НСЖУ Светлана Лазорик признает, что вместе с другими журналистами филиала UA Тернополь приняла участие в мирной акции в поддержку развития регионального общественного вещания. Но акция проходила 23 июня и "во время обеденного перерыва с 13:15 до 13:25 по статье 66 Кодекса законов о труде".

Журналист расценивает такие действия администрации как моральное давление и покушение на свободу слова.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают давление на коллег, которые выступают с критикой реформ, которые внедряет руководство Общественного вещания.

- Журналисты имеют право на протест и на защиту своих трудовых прав, а такие требования давать письменные объяснения о "подтвержденных фотографиями" пребыванию на улицах города является возмутительными, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

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