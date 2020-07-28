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28 июля 2020, вторник, 18:43 1764
Экономика 2020-07-28T19:00:12+03:00
Українські Новини
Покрыть "зеленые" тарифы за счет потребителей нереально, – Герус

Покрыть "зеленые" тарифы за счет потребителей нереально, – Герус

Валерия Драгомирова
Андрей Герус. Фото: rbc.ua
Андрей Герус. Фото: rbc.ua

Чтобы полностью покрыть "зеленый тариф" необходимо повысить тарифы на электроэнергию для населения на 100% или на 50% – для промышленных потребителей, а это нереально.

Об этом на пресс-конференции заявил глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, передает БизнесЦензор.

"В Украине резко выросла доля ветровой и солнечной генерации, которая оплачивается по "зеленому" тарифу. Это неуправляемое производство. Оно практически полностью зависит от погодных условий. Но мы вынуждены балансировать эти расходы за счет других видов генерации, и, в конечном счете, из кармана потребителей", – отметил депутат.

Герус сообщил, что в сравнении с концом 2018 года энергетические мощности из возобновляемых источников (солнце, ветер, биомасса) выросли в 3,4 раза – до 7,2 ГВт.

"Цена солнечных панелей в расчете на 1 Вт с 2009 года снизилась на 91%. Идет удешевление технологий, и улучшение их продуктивности. В большинстве стран Европы солнечная электроэнергия дешевеет. Чтобы в Украине потребители не платили по "зеленому" тарифу больше, чем в странах Евросоюза, нужно внедрить европейский опыт аукционов для электроэнергии из возобновляемых источников", – считает Андрей Герус.

Согласно прогнозу Минэнерго, в 2020 году "зеленой" генерации потребители заплатят 52 млрд грн, что в 2 раза больше, чем в 2019 году.

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