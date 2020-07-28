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28 июля 2020, вторник, 16:19 298
Верховная Рада и партии 2020-07-28T16:30:01+03:00
Українські Новини
Продлением моратория на взыскание жилья власть способствует невозвращению кредитов, — СМИ

Продлением моратория на взыскание жилья власть способствует невозвращению кредитов, — СМИ

Елена Новикова
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада приняла решение продлить мораторий на взыскание жилья у заемщиков, бравших кредиты в иностранной валюте, хотя в Кодексе Украины по процедурам банкротства существуют механизмы реструктуризации, позволяющие урегулировать такого рода задолженность на условиях, вполне паритетных и взвешенных как для банков, так и для заемщиков.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мораторий на взыскание жилья по валютным кредитам: защита заемщиков или медвежья услуга".

Как отмечает автор материала со ссылкой на мнение экспертов, решение о продлении моратория было принято властью, чтобы "показать себя в выгодном свете", поскольку никакой законодательной необходимости в нем не было.

В результате такого решения должники не будут заинтересованы пользоваться механизмом погашения задолженности, прописанным в Кодексе и возвращать долги, составляющие в целом порядка 29 млн грн, хотя эти средства могли бы существенно помочь бизнесу и банковской системе.

"Сейчас в банковской системе огромный процент неработающих кредитов. В свою очередь, именно деньги с таких активов могли бы быть направлены на кредитование бизнеса или ипотеку. Недавно же продленный мораторий лишь усугубит ситуацию с неработающими кредитами. Получается, что с одной стороны, мы видим попытки власти демонстрировать "социально ориентированное государство", а с другой - под этим скрывается элементарный популизм в плохом понимании этого слова", - отмечает в статье эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

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