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28 июля 2020, вторник, 15:21 453
Верховная Рада и партии 2020-07-28T16:30:02+03:00
Українські Новини
Власти должны сделать все, чтоб в Украине наступил мир, - Бойко

Власти должны сделать все, чтоб в Украине наступил мир, - Бойко

Петр Стуженко
Церковь, Бойко, Мир, Христианство, Лавра, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

О мире и объединении Украины говорил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко в Киево-Печерской лавре в День великого праздника - 1032-ой годовщины Крещения Киевской Руси, информирует портал zagittya.com.ua .

"С крещения получило развитие всё общество. Для нас это особенно актуально, потому что одна из главных заповедей христианства - "не убий". Сегодня, когда всё еще не завершен военный конфликт на востоке Украины, очень важно, чтобы все христиане объединились и в стране, наконец, наступил мир", - сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что с перемирием, объявленным на востоке страны, все украинские граждане связывают большие надежды.

"Люди ждут и очень надеются на скорое окончание военного конфликта. Все хотят, чтобы в Украине наступил мир. И мы должны сделать всё, чтобы это произошло как можно скорее. А для этого нужны поступки - не слова, а дела. Это, то, что должны делать политики, которые находятся при власти. Люди должны видеть, что страна идет вперед", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он также выразил надежду, что в следующем году торжества, посвященные Крещению Руси, пройдут более масштабно.

"Это очень торжественное мероприятие, и мы хотим, чтобы оно вернулось. Мы все на это рассчитываем. Как и все в мире, мы надеемся, что человечество справится с эпидемией. И уже в следующем году эти торжества пройдут масштабно, с крестным ходом, как привыкли верующие и как это происходило многие годы", - отметил Юрий Бойко и пожелал всем украинцам мира и добра.

"Самое главное, чтобы в стране скорее наступил мир, а во всех домах были тепло, уют и стабильность. Это то, чего хотят все украинцы, и это то, чего я желаю всем нашим гражданам", - сказал Юрий Бойко.

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