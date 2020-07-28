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28 липня 2020, вівторок, 15:21 9
Верховна Рада і партії 2020-07-28T16:00:02+03:00
Українські Новини
Влада має зробити все, щоб в Україні настав мир, - Бойко

Влада має зробити все, щоб в Україні настав мир, - Бойко

Петро Стуженко
Бойко, Мир, Киево-Печерская Лавра, Релігія, ОПЗЖ, Хрещення Русі
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Про мир і об'єднання України говорив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко в Києво-Печерській лаврі у День великого свята - 1032-ї річниці Хрещення Київської Русі, інформує портал zagittya.com.ua.

"З хрещенням отримало розвиток все суспільство. Для нас це особливо актуально, адже одна з головних заповідей християнства - "не убий". Сьогодні, коли все ще триває воєнний конфлікт на сході України, дуже важливо, щоб всі християни об'єдналися і в країні, нарешті, настав мир", - сказав Юрій Бойко.

Політик підкреслив, що з перемир'ям, оголошеним на сході країни, всі українські громадяни пов'язують великі надії.

"Люди чекають і дуже сподіваються на швидке закінчення воєнного конфлікту. Всі хочуть, щоб в Україні настав мир. І ми повинні зробити все, щоб це сталося якомога швидше. А для цього потрібні вчинки - не слова, а справи. Це те, що повинні робити політики, які перебувають при владі. Люди повинні бачити, що країна йде вперед", - підкреслив Юрій Бойко.

Він також висловив надію, що в наступному році урочистості, присвячені Хрещенню Русі, будуть більш масштабними.

"Це дуже урочистий захід, і ми хочемо, щоб він повернувся. Ми всі на це розраховуємо. Як і всі у світі, ми сподіваємося, що людство впорається з епідемією. І вже у наступному році ці урочистості пройдуть масштабно, з хресною ходою, як звикли віряни і як це відбувалося багато років поспіль", - зазначив Юрій Бойко та побажав усім українцям миру і добра.

"Найголовніше, щоб в країні якомога швидше настав мир, а у всіх оселях були тепло, затишок і стабільність. Це те, чого хочуть всі українці, і це те, чого я бажаю всім нашим громадянам", - сказав Юрій Бойко.

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