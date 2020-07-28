30.07.2020 12:00 Круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период"

30 июля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период". Во время круглого стола будут обсуждаться такие темы: Переходной период для легализации игорного бизнеса: как долго может продлиться? Социальная ответственность игорного бизнеса: международная практика. Демонизация игорного бизнеса: когда она закончится? Спикеры: Антон Кучухидзе, политолог-международник; Елена Мочалова, глава общественной организации "Поддержки легализации игорного бизнеса в Украине"; Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан"; Артем Кузьменко, юридическая компания Eterna Law, партнер; Юрий Гаврилечко, экономический эксперт; Игорь Романюк, эксперт игорного рынка; Игорь Петренко, политолог, доктор политических наук. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.