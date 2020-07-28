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  • 30.07.2020 12:00 Круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период"
28 июля 2020, вторник, 14:26 11
Пресс-центр 2020-07-28T15:00:03+03:00
Українські Новини
30.07.2020 12:00 Круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период"

30.07.2020 12:00 Круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период"

Алина Заика

30 июля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период".

Во время круглого стола будут обсуждаться такие темы:

  • Переходной период для легализации игорного бизнеса: как долго может продлиться?
  • Социальная ответственность игорного бизнеса: международная практика.
  • Демонизация игорного бизнеса: когда она закончится?

Спикеры:

  • Антон Кучухидзе, политолог-международник;
  • Елена Мочалова, глава общественной организации "Поддержки легализации игорного бизнеса в Украине";
  • Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан";
  • Артем Кузьменко, юридическая компания Eterna Law, партнер;
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт;
  • Игорь Романюк, эксперт игорного рынка;
  • Игорь Петренко, политолог, доктор политических наук.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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