Центр реабилитации на ул. Генерала Жмаченко, 20 будет расширен, - СМИ

На ул. Генерала Жмаченко, 20 будет построен масштабный реабилитационный центр с необходимой инфраструктурой для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и с симптомами ДЦП. Об этом говорится в сюжете ТРК "Киев".

"Уже почти 20 лет в Днепровском районе Киева, по улице Генерала Жмаченко, 20, работает духовно-просветительский центр ресоциализации "Варнава", где заботятся о сиротах, проводят социальную реабилитацию для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и с симптомами ДЦП, помогают людям с недостатками зрения, слуха, переселенцам из Донбасса и всем другим, кто нуждается в помощи", - говорится в сюжете.

Журналисты пообщались с родителями, которые рассказали о значительном прогрессе в развитии детей после посещения сеансов реабилитации.

По словам руководителя Центра "Варнава" Валерия Решетинского, преподаватели проводят разнообразные занятия с детьми от рисования к изучению букв. К каждому малышу - индивидуальный подход. Занятия проводятся бесплатно.

Как сказано в ТВ-сюжете, Центр реабилитации был построен на пустыре, теперь он будет расширяться из-за увеличения количества людей, нуждающихся в помощи.

"Получив все разрешительные документы, работники самостоятельно нанимали технику, вывезли оттуда 200 камазов мусора. Политические и экономические кризисы, углубились из-за коронавируса, существенно увеличилось количество людей, нуждающихся в помощи. Поэтому в центре планируют расширять территорию. Здесь построят новую клинику и жилье для людей, проходящих реабилитацию. А также современную школу и детский сад, многопрофильный центр развития ребенка, спортивные локации, творческие, художественные, компьютерные и другие студии для интеллектуального и физического развития детей", - отметил журналист ТРК "Киев".

Деятельность Центра не ограничивается Украиной, его специалисты обмениваются эффективными методами работы с партнерскими благотворительными организациями в США, Европе, Австралии и других странах мира.