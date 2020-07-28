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28 июля 2020, вторник, 10:49 1065
Экономика 2020-07-28T10:49:01+03:00
Українські Новини
Пробоина для табачной монополии: журналист прокомментировал выплату крупного штрафа "Тедис Украина"

Пробоина для табачной монополии: журналист прокомментировал выплату крупного штрафа "Тедис Украина"

Ирина Дорофейчук
Табак, Сигареты, АМКУ, Тедис Украина, Империал Тобакко
Сигареты. Фото: journalist.today
Сигареты. Фото: journalist.today

Выплата штрафа в 460 млн гривен со стороны "Тедис Украина" Бориса Кауфмана - серьезный удар по монопольному положению компании. Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, информирует портал apostrophe.ua.

"24 июля один из крупнейших производителей сигарет Империал Тобакко выплатил 460 млн грн штрафа, наложенного АМКУ за монопольный сговор ОО "Тэдис" и 4 производителей сигарет. Сигаретная монополия Бориса Кауфмана, ради влияния на которую президент Зеленский назначил на пост главы АМКУ сестру своей подруги из Кривого Рога Ольгу Пищанскую, получила первую большую пробоину. Штраф в 460 млн от Империал Тобакко – это колоссальный прецедент. Штраф показывает, что у государства есть достаточные рычаги влияния на империю Кауфмана – суды поддерживают решение АМКУ, и если заплатила одна компания, значит взыскать можно все 6,5 млрд со всех участников схемы. Да, пусть судятся, оспаривают, но деньги на счету у государства заставят монополистов задуматься - надо ли продолжать ту схему с помощью нанятых для прикрытия политиков?", - заявил он.

Он также рассказал о лоббистах интересов табачного монополиста из окружения президента.

"Тэдис" от штрафов в госбюджет спасает… окружение самого Зеленского, а конкретно глава СБУ Иван Баканов. "Тэдис" работает и пытается отсудить даже штраф 2016 года, который компания не выплатила в полном объеме. Вряд ли это может твориться без санкции президента. Если бы не поддержка Кауфмана из ОП, то все 6,5 млрд бы были в бюджете, а монопольная схема "Тэдиса" уже бы давно рухнула", - заметил он.

Также он напомнил, что в 2019 АМКУ оштрафовал "Тэдис" и сигаретные компании на рекордную сумму в 6,5 млрд гривен. После начала судов по взысканию штрафа президент Владимир Зеленский добился увольнения главы АМКУ Юрия Терентьева и назначил на этот пост "доверенного человека своей семьи - сестра новой главы АМКУ, Светлана Пищанская, согласно сообщениям в СМИ, ведет бизнес и недвижимость президента Зеленского в Италии. Источники ее доходов в связи с такими политическими перестановками вызывают большой интерес".

"Если Пищанская хочет заслужить доверие, одна из ее ключевых задач – добиться выплат от участников схемы "Тэдиса" в полном объеме. Если этого не произойдет, значит, следует говорить о коррупционных рисках и личной заинтересованности. Любые действия и бездействия Пищанской, очевидно, связаны с прямыми командами президента Зеленского", - добавил Юрий Бутусов.

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