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  • Пробоїна для тютюнової монополії: журналіст прокоментував виплату великого штрафу "Тедіс Україна"
28 липня 2020, вівторок, 10:49 369
Економіка 2020-07-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
Пробоїна для тютюнової монополії: журналіст прокоментував виплату великого штрафу "Тедіс Україна"

Пробоїна для тютюнової монополії: журналіст прокоментував виплату великого штрафу "Тедіс Україна"

Ірина Дорофейчук
СБУ, АМКУ, Цигарки, Тютюн, Тедіс Україна, Імперіал Тобакко, Бакланов
Сигарети. Фото: journalist.today
Сигарети. Фото: journalist.today

Виплата штрафу в 460 млн гривень з боку "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана - серйозний удар по монопольному становищу компанії. Про це в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов, інформує портал apostrophe.ua.

"24 липня один з найбільших виробників сигарет Імперіал Тобакко виплатив 460 млн грн штрафу, накладеного АМКУ за монопольну змову ГО "Тедіс" і 4 виробників сигарет. Тютюнова монополія Бориса Кауфмана, заради впливу на яку президент Зеленський призначив на пост глави АМКУ сестру своєї подруги з Кривого Рогу Ольгу Піщанську, отримала першу велику пробоїну. Штраф в 460 млн від Імперіал Тобакко - це колосальний прецедент. Штраф показує, що у держави є достатні важелі впливу на імперію Кауфмана - суди підтримують рішення АМКУ, і якщо заплатила одна компанія, значить стягнути можна всі 6,5 млрд зі всіх учасників схеми. Так, нехай судяться, оскаржують, але гроші на рахунку у держави змусять монополістів задуматися - чи треба продовжувати ту схему за допомогою найнятих для прикриття політиків?", - заявив він.

Він також розповів про лобістів інтересів тютюнового монополіста з оточення президента.

"Тедіс" від штрафів до держбюджету рятує ... оточення самого Зеленського, а конкретно глава СБУ Іван Баканов. "Тедіс" працює і намагається відсудити навіть штраф 2016 року, який компанія не виплатила в повному обсязі. Навряд чи це може творитися без санкції президента. Якби не підтримка Кауфмана з ОП, то всі 6,5 млрд б були в бюджеті, а монопольна схема "Тедіса" вже б давно звалилася", - зауважив він.

Також він нагадав, що в 2019 АМКУ оштрафував "Тедіс" і сигаретні компанії на рекордну суму в 6,5 млрд гривень. Після початку судів щодо стягнення штрафу президент Володимир Зеленський домігся звільнення глави АМКУ Юрія Терентьєва і призначив на цю посаду "довірену людину своєї сім'ї - сестра нової глави АМКУ, Світлана Піщанська, згідно з повідомленнями в ЗМІ, веде бізнес і нерухомість президента Зеленського в Італії. Джерела її доходів у зв'язку з такими політичними перестановками викликають великий інтерес".

"Якщо Піщанська хоче заслужити довіру, одне з її ключових завдань - домогтися виплат від учасників схеми "Тедіса" в повному обсязі. Якщо цього не відбудеться, значить, слід говорити про корупційні ризики і особисту зацікавленість. Будь-які дії і бездіяльності Піщанської, очевидно, пов'язані з прямими командами президента Зеленського", - додав Юрій Бутусов.

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