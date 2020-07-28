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28 июля 2020, вторник, 09:51 580
Общество 2020-07-28T10:15:02+03:00
Українські Новини
3000 работников "Укрлендфарминг" требуют под стенами ВАКС остановить террор против компании

3000 работников "Укрлендфарминг" требуют под стенами ВАКС остановить террор против компании

Ольга Фандорина
Олег Бахматюк, Акция протеста, Укрлендфарминг, ВАКС

Сегодня, 28 июля, около трех тысяч работников одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" вышли на митинг с требованием выполнить окончательное решение суда о закрытии незаконного дела против акционера Олега Бахматюка и прекратить террор против предприятия.

 Аграрии требуют прекратить давление на компанию и защитить их рабочие места, ведь из-за невыполнения САП и НАБУ окончательного решения Печерского районного суда о закрытии незаконно восстановленного дела против владельца компании "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка уже в ближайшее время могут закрыться 6 птицефабрик, а 2000 человек могут остаться без  работы.

Работники агрохолдинга утверждают, что НАБУ и САП умышленно не выполняют решения суда из-за мотивов личной мести владельцу компании, и для этого сознательно с нарушениями подали апелляцию, хотя решение Печерского суда является окончательным, а Высший антикоррупционный суд не является судебной инстанцией, которая может рассматривать апелляцию,  что подтверждено заключением Института государства и права им. Корецкого НАН Украины.  Митингующие призывают судей Апелляционной палаты ВАКС действовать в рамках закона и не поддерживать незаконный террор против компании, которая обеспечивает работой 27 000 украинцев и за последние 3 года оплатила около 7,7 млрд грн налогов.

Напомним, что еще 5 июня Печерский районный суд г. Киева, принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка.  Дело было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года.  Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

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