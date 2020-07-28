По поводу последних акций, проводимых активистами партии "Европейская солидарность" в центре Киева и роли в них экс-президента Петра Порошенко, свое мнение высказал политтехнолог, консультант Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он опубликовал соотвествующую заметку на персональной странице в социальной сети Facebook.

"о митинге лицемеров...)

Европейская солидарность или вернее Партия пафосных воров (все/таки, вещи надо называть своими именами) продолжает цинично хамелеонить. Постоянно врет и совсем не краснеет... И практически в открытую уже призывает страну погрузиться в чертов хаос... "Война до победного конца. Никакого перемирия. Никакого прекращения огня. Все на митинг. Даешь побольше человеческого крови и мяса") Именно это усиленно льётся сегодня из ее традиционно ржавых pr-кранов. С призывом срочно идти на тот самый "анти/предательский" митинг... С обязательными прямыми оскорблениями. Столь важное и очевидное прекращение огня (то, самое, которое Группа алармистов в прошлом объявляла многократно, но так никогда и не доводила до конца) названо... предательством. Ага). Именно так. Вот цитата из специфических медийных хроник ЕС: "кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла"...

... Супер. Но есть маленькое "но". Некий хорошо известный Субъект в свою бытность главным "государственным человеком", так и не удосужился войну назвать войной. Усиленно петлял. Выдумывал "запойные истории". Уверенно лгал. Впрочем, как всегда. Мимикрировал. Сладко улыбался. Фигарил (такое уж он Фигаро - здесь одно говорил, в Европе иное, в РФ третье; главное - свой личный интерес никогда не забывать). Это первое...

... Второе: многократно и опять же сладко он же (вчерашний Субъект) отзванивался соседскому президенту и в заискивающих тонах договаривался о перемирии. Чтобы потом сладкоголосо об этом трубадурить у нас. По всем каналам. Много и сочно, и обязательно в превосходных тонах - "какой я талантливый полководец и дипломат". И? А ничего. Все как всегда в ЕС - белое обязательно надо назвать чёрным и обязательно намертво забыть собственные лозунги двухлетней давности...

... Третье: он же в лучших традициях лицемеров написал текст Минских соглашений, в которых врагу - зелёная дорожка, а Украине - неформальные контрибуции и отсутствие возможности для дипломатического маневра. И ведь опять "забыли" героя-автора. Не/не, он ни в чем не виноват. Вообще. Виноваты прочие. Те, кто реально пытается вырулить из крайне непростой, запутанной и злой ситуации... И четвёртое: по версии ЕС-ников "война должна продолжаться". Обязательно. Вечно. Потому что данная группа полит/субъектов выстроила там свою собственную неформальную индустрию (не все, но только особо ушлые). И эта же группа субъектов в неформальном сговоре с потусторонней "армией тьмы" крайне заинтересовано в бесконечном pr-эффекте "патриотики на войне". Не будь войны, на чем тогда им спекулировать? Как тогда держать в тонусе радикалов и прочих ультра/патриотов?) Откуда шанс взять на самосохранение?...", - резюмировал свой пост в соцсети Михаил Подоляк.