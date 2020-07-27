"Экополис ХТЗ" подписал меморандум с глобальным оператором индустриальных и технопарков

Харьковский бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ", который создает группа DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, заключил Меморандум о сотрудничестве с большой китайской инвестиционно-промышленной компанией Tus-Holdings.

Об этом сообщается на сайте компании.

Документ от имени DCH подписала управляющая компания бизнес-парка "Экополис ХТЗ", от имени Tus-Holdings - представитель ее подразделения Tus Sunergy Company Limited, специализирующаяся на развитии индустриальных и технопарков.

"Подписанный сегодня меморандум - это потенциально огромная синергия взаимодействия науки, инноваций и современного производства. Это сотрудничество позволит бизнес-парку "Экополис ХТЗ" стать органической составляющей глобального инновационно-индустриального процесса, а Харьков получит возможность стать одним из заметных на карте мира интеллектуальных, технологических и научных хабов. Он имеет все для этого: традиционно мощную индустриальную базу, научные и инженерные кадры. Сотрудничество в глобальной экосистеме инноваций и высокотехнологичных техно- и индустриальных парков станет мощным стимулом для развития города, его талантов и коммерциализации научных разработок", - рассказал о цели партнерства Виталий Баранников, директор управляющей компании бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ".

По условиям меморандума "Экополис ХТЗ" и Tus Sunergy Company Limited станут партнерами в сфере разработок и привлечении китайских и международных резидентов в "Экополис ХТЗ". Китайская компания станет партнером харьковского бизнес-парка Александра Ярославского в области инжиниринга, поставок и строительства.

"Харьков многие десятилетия славится своими научными разработками. У нас с "Экополис ХТЗ "общие цели и ценности - развитие индустрий и инноваций, опережающие свое время, в итоге - совместное формирование будущего и технологий завтрашнего дня. Tus Sunergy Company Limited - это глобальная экосистема для взаимодействия научно-технической индустрии, финансирования науки и развития технологий, взаимодействия в сфере образования. Харьков и "Экополис ХТЗ" имеют все необходимое, чтобы стать неотъемлемой составляющей глобальной экосистемы инноваций, разработок и индустриальных решений будущего", - подчеркнули представители китайской компании.

Университет Цинхуа создаст официальное представительство на территории харьковского бизнес-парка "Экополис ХТЗ".

Дочернее предприятие Tus-Holdings - это уже второй бизнес-резидент парка "Экополис ХТЗ", представляющий сферу высокотехнологичных разработок, инноваций и инвестиций. Ранее сообщалось, что подписан меморандум с китайской корпорацией ZTE, глобальным инновационным лидером в сфере производства оборудования и разработки решений для телеком-отрасли.