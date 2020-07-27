Дело Новака: следствие проверяет подрядчиков "Укравтодора"

У дела Славомира Новака, взятого на прошлой неделе под стражу по решению польского суда сроком на три месяца, появляются новые детали, сообщает информагентство "Гал-Инфо".

Напомним, задержание происходило в рамках международной операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) и Центрального антикоррупционного бюро Польши. Экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег. Органы прокуратуры Польши установили факт получения им 1,3 млн злотых (почти 300 тыс. евро) в результате реализации коррупционных схем.

Украинские и польские следователи продо лжают выявление и арест активов, давая понять, что точку в этой истории пока ставить рано. Все указывает на то, что правоохранители двух стран все больше усилий концентрируют не столько на персоне самого Новака, сколько на изучении документации подрядов по строительству и ремонту автодорог за период, когда польский топ-менеджер возглавлял "Укравтодор" (2016-2019 гг.).

Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, на данный момент сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования, составляет 270 млн евро.

В рамках следствия изучается беспрецедентно широкий круг лиц. По словам Артема Сытника, уже привлечены к ответственности 4 лица. А в пресс-службе САП уточнили , что по делу в рамках расследования о коррупции и отмывании денег на данный момент фигурируют 5 человек.

"По делу сообщено о подозрении 5 лицам – и.о. председателя "Укравтодора", двум гражданам Польши, иностранному гражданину – представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора", а также гражданке Украины – экс-советнице руководителя "Укравтодора". Работа совместной следственной группы продолжается, исследуются другие возможные эпизоды преступной деятельности на территории Украины, Республики Польша и других стран», – говорится в сообщении САП.

По данным НАБУ, в рамках дела экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака уже проведено 50 обысков в Киеве, Львове и на территории Польши. О быски проходят в офисах "Укравтодора" и компаний-участниц тендеров государственного агентства. Последним со стороны следствия уделяется особое внимание – изучается дача взяток руководству "Укравтодора" представителями крупных компаний-подрядчиков.

"Основная проблема вокруг ситуации с "Укравтодором" заключается в том, что рынок дорожного строительства в Украине до настоящего момента поделен между двумя компаниями: "Автомагистраль-Юг" (Украина) и Onur Group (Турция). Фактически указанные две компании контролируют принятие всех важных решений по тендерам, связанным с "Укравтодором", – сообщает источник, близкий к следствию. – Участники рынка, не имеющие отношения к указанным двум компаниям, не допускаются к участию в тендерах или же они выступают в роли формальных участников". Кроме того, как сообщает журналист Юрий Бутусов, среди фигурантов дела оказались компании "Альтком" (Украина) и ECM Group (Польша)

Что до упомянутого иностранца, которому было вручено подозрение, то им является генеральный координатор Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу, уточняет "Обозреватель". Подозрение о совершении коррупционного правонарушения было вручено фигуранту во время следственных действий во Львове, говорится в сообщении НАБУ; кроме того, агентство обнародовало фото процедуры вручения подозрения.

Бизнесмена и связанные с ним компании из группы "Онур" подозревают в масштабных коррупционных схемах при проведении тендеров на ремонт дорог. То же самое касается и других крупных компаний из числа подрядчиков "Укравтодора".

Компания Onur Group Ukraine подтвердила проведение обысков правоохранительных органов по уголовному делу о деятельности экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пообещав предоставить более подробную информацию после завершения следственных действий. "Компания Onur Group Ukraine будет способствовать следствию и обеспечит полный доступ к информации, которая будет способствовать расследованию с участием НАБУ, САП и Центрального антикоррупционного бюро Польши о деятельности экс-руководителя "Укравтодора", – отмечено в сообщении.

Юрист Александр Плахотник уточняет : за дачу взятки предусмотрено ограничением свободы на срок от двух до пяти лет. Если повторно совершить преступление, грозит до восьми лет тюрьмы. "Если действительно будет доказан факт дачи взятки, это уголовно наказуемое деяние. Конечно, ответственные лица компаний понесут за это наказание", – сообщил Александр Плахотник.

Компании группы "Онур" "по данным системы Prozorro с 2017-го получили из бюджета заказов на 37,6 млрд грн. Это огромная сумма даже по меркам международной компании. Турецкая компания открылась в Украине еще в 2004-м. Один из собственников дочерней компании в Киеве – львовянин Олег Фарион", – пишет "Обозреватель".

По данным издания, несколько скандалов не помешали компании с турецкими корнями регулярно получать тендеры по всей стране – в Одессе, Львове, Киеве. Например, в 2017-м Нацполиция заподозрила "Онур" в некачественном ремонте проспекта Победы и еще целого ряда магистралей в Киеве. По данным материалов расследования, Onur Group Ukraine подозревали в участии схемы по завышению стоимости строительных работ.

Руководство Onur Group Ukraine все обвинения категорически отрицает, считая их надуманными и политически мотивированными.

"Я отрицаю любые подозрения в отношении меня и компании, и утверждаю, что они являются необоснованными. Мы открыты к сотрудничеству со следствием и поможем всем, чем можем, чтобы дело скорее перешло в суд, были установлены и справедливо наказаны виновные, а с меня и компании были сняты любые подозрения", – заявил Эмре Караахметоглу, главный координатор Onur Group Ukraine.

Тем временем несколько сотрудников "Укравтодра" заявили о готовности сотрудничать с правоохранителями и предоставить следствию максимум новых сведений.

"Сейчас САП и НАБУ исследуют изъятые документы во время обысков в "Укравтодоре". Между тем после судебного решения некоторые лица, в том числе госслужащие, проинформированы о злоупотреблениях в Госагентстве, уже выразили готовность сотрудничать со следствием и предоставить информацию о коррупции в "Укравтодоре" – подтвердили в САП.

И, как можно предположить, очень многое в дальнейшем развитии "дела Новака" будет зависеть от показаний упомянутых сотрудников "Укравтодора".