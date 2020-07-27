В 1-м полугодии черкасский "Азот" произвел 809,6 тыс. тонн азотных минудобрений

В 1-м полугодии текущего года предприятие "Азот" (Черкассы), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, произвело 809,6 тыс. тонн азотных минеральных удобрений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

Согласно ему, товарной аммиачной селитры было произведено 215,5 тыс. тонн, карбамида – 321,4 тыс. тонн, КАС – 267 тыс. тонн, аммиачной воды – 5,7 тыс.тонн.

Кроме того, произведено 425,5 тыс. тонн аммиака, в том числе товарного аммиака – 42 тыс. тонн.

"На объем производства повлияло два базовых фактора – приемлемая цена на газ и принятие МКМТ фактически лоббитского решения о безлимитном безконтрольном запуске иностранных азотных удобрений в Украину", - сказано в сообщении.

По словам председателя правления "Азота" Виталия Склярова, данное решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) вынудило предприятие начать сокращение персонала.

Он считает, что на территории Украины больше будут зарабатывать иностранные химические предприятия, а спрос на отечественную продукцию будет уменьшаться, выручка украинских заводов будет падать.

"Засилье импорта, в том числе и нелегального, когда российские удобрения завозятся через другие юрисдикции, будет и дальше продолжать убивать отечественные производства и рабочие места в Украине", - заявил Скляров.