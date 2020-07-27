"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика

"ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" планирует подписать с властями Меморандум взаимопонимания, чтобы избежать выполнения взятых на себя обязательств и при этом добиться закрытия дела об экоциде." Такое мнение в комментарии сайту "Цензор.нет" высказала лидер общественного формирования "Экологический патруль" Татьяна Лампика.

По ее словам, каждая власть, включая команду Владимира Зеленского, пытается решить задачу наскоком. Или используя проверяющие и контролирующие органы как метод запугивания основного загрязнителя в Украине.

"При этом мнение общественности часто теряется среди договоренностей между администрацией "ArcelorMittal" и властями, как местного, так и центрального уровня", - отмечает глава "Экологического патруля".

В качестве примера Татьяна Лампика привела недавний визит в Кривой Рог заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. На острые вопросы активистов чиновник отвечал отговорками и сыпал обещаниями, а затем вообще попытался сбежать. Когда люди ему помешали это сделать, перекрыв дорогу, пообещал найти решение по одной из проблем - сбросах шахтных вод в Балку Свистунова.

Экологи подозревают: настоящая цель визита заместителя министра - согласовать с "ArcelorMittal Кривой Рог" текст Меморандума в обход общественности. Но, говорит Татьяна Лампика, "жители Кривого Рога настаивают на том, чтобы дело по статье "экоцид" ушло в суд и государство на примере "ArcelorMittal" показало другим загрязнителям окружающей среды, что их "договорняки" с властью закончились, что власть - на стороне граждан".

Активистка приводит данные о бедственном положении окружающей среды в Кривом Роге и прилегающих к нему населенных пунктах. Среди всех промышленных предприятий города выбросы ПАО "ArcelorMittal" составляют от 75,15% до 82,05% от общего объема выбросов, загрязняющих воздух. Превышение по всем показателям: пыли, фенолу, сере и т.д. Количество экологических патологий детей (врожденные пороки развития, аллергические и онкологические заболевания, появление необычных заболеваний) в Кривом Роге каждый год увеличивается примерно в 1,34 раза.

"При этом, - говорит Татьяна Лампика, - предприятие постоянно не выполняет экологические программы и с 2016 года не допускает Государственную экологическую инспекцию".

"Мы долгие годы стучимся во все кабинеты. После того, как президентом страны стал наш земляк Владимир Зеленский, были уверены: нас услышат. Когда СБУ возбудила дело по статье "экоцид" - а это случилось впервые в Украине - на "ArcelorMittal" начались выемки документов, в рамках уголовного дела, наконец, экологическая инспекция получила возможность делать замеры. Но прошел год, и мы видим, как "ArcelorMittal" пытается переиграть ситуацию в свою пользу", - отмечает Татьяна Лампика.

По ее словам, "Экологический патруль" не допустит подписания Меморандума без участия общественности, а также проконтролирует, чтобы "ArcelorMittal" выполнял взятые на себя обязательства уменьшить вредные выбросы.

"И заодно проследим за руками чиновников, чтобы к ним не прилипли коррупционные деньги", - заверила Татьяна Лампика.