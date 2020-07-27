Мартыненко обвинил ЦПК в клевете и допустил обращение в суд

Экс-депутат Николай Мартыненко не исключил обращения в суд за "клевету ЦПК о якобы его заинтересованности в пожаре в доме Шабунина". Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата, комментируя упоминания Николая Мартыненко в колонке ЦПК на сайте "Украинская правда".

"Общественная организация "Центр противодействия коррупции" занимается системной дискредитацией Николая Мартыненко. ЦПК говорит о переходе всех границ в случае с домом Шабунина. Но они сами переходят все границы, когда публично и бездоказательно намекают на якобы заинтересованность Мартыненко в этой ситуации, вспоминая его в ряду других людей и структур. Эти "активисты", которые обслуживают НАБУ, постоянно обливают грязью бывшего депутата, а он потом вынужден опровергать это в суде", - говорится в сообщении.

Николай Мартыненко напомнил, что "выиграл несколько судов по лжи и манипуляциях ЦПК в интересах НАБУ" и не исключил нового судебного иска против ЦПК.

По его словам, эта организация использует любую ситуацию для собственного пиара с целью получения новых грантов.

"Почему когда говорят о коррупции по грантам, то вспоминают ЦПК? Когда в США обвиняют ЦПК в причастности к хищению средств американских налогоплательщиков – эти "активисты" изо всех сил стараются создавать себе образ мучеников, чтобы получить новые гранты. Пиарятся, в том числе, на упоминаниях моего имени. Это такая бизнес-стратегия? Или просто цинизм?", - сказал Мартыненко.