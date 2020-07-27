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27 июля 2020, понедельник, 10:45 1078
Политика 2020-07-27T11:15:02+03:00
Українські Новини
Мартыненко обвинил ЦПК в клевете и допустил обращение в суд

Мартыненко обвинил ЦПК в клевете и допустил обращение в суд

Ирина Дорофейчук
Суд, Мартыненко, Активисты, НАБУ, цпк, Шабунин
Николай Мартыненко. Фото: Comments.uа
Николай Мартыненко. Фото: Comments.uа

Экс-депутат Николай Мартыненко не исключил обращения в суд за "клевету ЦПК о якобы его заинтересованности в пожаре в доме Шабунина". Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата, комментируя упоминания Николая Мартыненко в колонке ЦПК на сайте "Украинская правда".

"Общественная организация "Центр противодействия коррупции" занимается системной дискредитацией Николая Мартыненко. ЦПК говорит о переходе всех границ в случае с домом Шабунина. Но они сами переходят все границы, когда публично и бездоказательно намекают на якобы заинтересованность Мартыненко в этой ситуации, вспоминая его в ряду других людей и структур. Эти "активисты", которые обслуживают НАБУ, постоянно обливают грязью бывшего депутата, а он потом вынужден опровергать это в суде", - говорится в сообщении.

Николай Мартыненко напомнил, что "выиграл несколько судов по лжи и манипуляциях ЦПК в интересах НАБУ" и не исключил нового судебного иска против ЦПК.

По его словам, эта организация использует любую ситуацию для собственного пиара с целью получения новых грантов.

"Почему когда говорят о коррупции по грантам, то вспоминают ЦПК? Когда в США обвиняют ЦПК в причастности к хищению средств американских налогоплательщиков – эти "активисты" изо всех сил стараются создавать себе образ мучеников, чтобы получить новые гранты. Пиарятся, в том числе, на упоминаниях моего имени. Это такая бизнес-стратегия? Или просто цинизм?", - сказал Мартыненко.

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