Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду

Екс-депутат Микола Мартиненко не виключив звернення до суду через "наклепи ЦПК про нібито його зацікавленість у пожежі в будинку Шабуніна". Про це повідомила прес-служба екс-депутата, коментуючи згадки Миколи Мартиненка в колонці ЦПК на сайті "Українська правда".

"Громадська організація "Центр протидії корупції" займається системною дискредитацією Миколи Мартиненка. ЦПК говорить про перехід всіх меж у випадку із будинком Шабуніна. Але самі переходять всі межі, коли публічно і бездоказово натякають на нібито зацікавленість Мартиненка в цій ситуації, згадуючи його серед низки інших людей та структур. Ці "активісти", які обслуговують НАБУ, постійно обливають брудом колишнього депутата, а він потім змушений спростовувати це в суді", - говориться в повідомленні.

Микола Мартиненко нагадав, що "виграв кілька судів щодо брехні та маніпуляцій ЦПК в інтересах НАБУ" та не виключив нового судового позову проти ЦПК.

За його словами, ця організація використовує будь-яку ситуацію для власного піару з метою отримання нових грантів.

"Чому коли говорять про корупцію щодо грантів, то згадують ЦПК? Коли в США звинувачують ЦПК в причетності до розкрадання коштів американських платників податків – ці "активісти" з усіх сил намагаються робити собі образ мучеників, щоб отримати нові гранти. Піаряться, в тому числі, на згадках мого імені. Це така бізнес-стратегія? Чи просто цинізм?", - сказав Мартиненко.