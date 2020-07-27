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  • Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду
27 липня 2020, понеділок, 10:45 367
Політика 2020-07-27T11:15:01+03:00
Українські Новини
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду

Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду

Ірина Дорофейчук
Суд, НАБУ, цпк, Микола Мартиненко, Активісти, Шабунін
Микола Мартиненко. Фото: Comments.іа
Микола Мартиненко. Фото: Comments.іа

Екс-депутат Микола Мартиненко не виключив звернення до суду  через "наклепи  ЦПК про нібито його зацікавленість у пожежі в будинку Шабуніна". Про це повідомила прес-служба екс-депутата, коментуючи згадки Миколи Мартиненка в колонці ЦПК на сайті "Українська правда".

"Громадська організація "Центр протидії корупції" займається системною дискредитацією Миколи Мартиненка. ЦПК говорить про перехід всіх меж у випадку із будинком Шабуніна. Але самі переходять всі межі, коли публічно і бездоказово натякають на нібито зацікавленість Мартиненка в цій ситуації, згадуючи його серед низки інших людей та структур. Ці "активісти", які обслуговують НАБУ,  постійно обливають брудом колишнього депутата, а він потім змушений спростовувати це в суді", - говориться в повідомленні.

Микола Мартиненко нагадав, що "виграв кілька судів щодо брехні та маніпуляцій ЦПК  в інтересах НАБУ" та не виключив нового судового позову проти ЦПК.

За його словами, ця організація використовує будь-яку ситуацію для власного піару з  метою отримання нових грантів.

"Чому коли говорять про корупцію щодо грантів, то згадують ЦПК? Коли в США звинувачують ЦПК в причетності до розкрадання коштів американських платників податків – ці "активісти" з усіх сил намагаються робити собі образ мучеників, щоб отримати нові гранти.  Піаряться, в тому числі, на згадках мого імені. Це така бізнес-стратегія? Чи просто цинізм?", - сказав Мартиненко.

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