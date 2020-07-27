Судья ВАКС Федорак работала в системе МВД и является предвзятой, - адвокат

Судья Высшего антикоррупционного суда Леся Федорак ранее работала в системе МВД и не может осуществлять беспристрастное правосудие. Она даже не могла быть назначена судьей ВАКС.

Об этом заявил адвокат Андрей Левковец

"С началом работы Высшего антикоррупционного суда (далее - ВАС), начали воплощаться опасения правозащитников и адвокатского сообщества относительно того, что указанный суд будет, скорее, политическим органом, исполняющим общественный запрос на обвинительные приговоры, чем справедливым образцом правосудия в Украине", - считает адвокат.

"На фоне других судей ВАС, особенно выделяется судья Леся Федорак, которая и не скрывает, что пришла в суд бороться с коррупцией, а не осуществлять правосудие. Хотелось бы разобраться в причинах такого предвзятого отношения судьи к стороне защиты и адвокатов при осуществлении правосудия", - пишет Левковец.

Он указал, что в интервью для одного из юридических порталов госпожа Федорак, отвечая на вопрос о наличии ограничений для сотрудников правоохранительных органов на участие в конкурсе по отбору судей ВАС отметила: "С целью недопущения на должности судей ВАС лиц, "отягощенных" определенными связями, которые могут вызвать конфликт интересов и повлиять на беспристрастность осуществления им правосудия. А также у сторонних наблюдателей такие кандидатуры не должны вызывать объективных сомнений в возможности беспристрастно осуществлять правосудие".

"Действительно, с таким утверждением трудно не согласиться. Однако, именно оно является ярким воплощением пословицы "На воре и шапка горит", - заявил адвокат.

Он напомнил, что пунктом 1 ч.4 ст.7 закона "О Высшем антикоррупционный суд" предусмотрено, что не может быть назначена судьей Высшего антикоррупционного суда лицо, которое в течение десяти лет, предшествующих назначению, работало (проходило службу) в органах прокуратуры Украины, внутренних дел Украины.

"Из представленных судьей Федорак на участие в конкурсе копии трудовой книжки и справки о подтверждении стажа научно-педагогической работы от 19.06.2018 № 10/102 усматривается, что в период с 01 октября 2008 года по 31 августа 2011 года и с 1 октября 2012 по 31 августа 2013 она работала в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. В свою очередь, этот институт входит в систему органов внутренних дел. Указанный вывод подтверждается анализом ряда нормативно-правовых актов", - подчеркнул Левковец.

"Итак, даже судье Федорак очевидно, что лицо, работавшее в органах внутренних дел, не может беспристрастно осуществлять правосудие. Однако сама Леся Николаевна, длительное время работая в органах внутренних дел, не спешит снимать мантию, а наоборот открыто демонстрирует свою предвзятость и желание бороться с коррупцией не только в процессе, но и в публичных высказываниях", - считает адвокат.

Он спросил "можно ли доверять такому судьи? Каким образом она, несмотря на наличие ограничений, все же, получила должность? И как на такую ​​ситуацию посмотрит Европейский суд по правам человека? – который недавно признал многочисленные нарушения в действиях украинских антикоррупционных органов".