Звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвиленд умерла в Париже в 104 года

Голливудская актриса Оливия Де Хэвилленд, известная по роли Мелани Уилкс в фильме Унесенные ветром, скончалась в Париже в возрасте 104 лет. Она умерла от естественных причин. Об этом сообщает France 24.

Оливия Де Хэвилленд родилась в 1916 году в столице Японии Токио. Ее мать была театральной актрисой, а отец адвокатом, имевшим практику в Японии. Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году. В 1939 году она сыграла в фильме "Унесенные ветром". Актриса исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены Эшли Уилкса, в которого влюбилась главная героиня Скарлетт О'Хара. Оливия де Хэвилленд была номинирована на "Оскар" за эту роль, но не получила премию. Ей дважды присуждали "Оскара" — в 1947 и 1950 годах за роли в фильмах "Каждому свое" и "Наследница".

В качестве актрисы Де Хэвилленд дебютировала в начале 1930-х годов в роли Гермии в постановке Сон в летнюю ночь.

В ноябре 2008 года президент США Джордж Буш-младший наградил де Хэвилленд Национальной медалью США в области искусств. Кроме того, в 2010 году во Франции актрисе была присвоена степень Кавалера Ордена Почетного легиона, а в 2017 году во Великобритании де Хэвилленд получила титул дамы-командора Ордена Британской империи.

Как сообщали Українські Новини, аукцион Sotheby's на котором будут представлены предметы, ранее принадлежавшие актрисе Вивьен Ли.