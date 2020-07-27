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27 июля 2020, понедельник, 10:20 1255
Общество 2020-07-27T10:22:08+03:00
Українські Новини
Звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвиленд умерла в Париже в 104 года

Звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвиленд умерла в Париже в 104 года

Ольга Фандорина
Смерть, Оливия де Хевиленд, Мелани Уилкс, Унесенные ветром
Актриса Оливия де Хэвилленд в фильме
Актриса Оливия де Хэвилленд в фильме "Унесенные ветром" (1939). Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Studios

Голливудская актриса Оливия Де Хэвилленд, известная по роли Мелани Уилкс в фильме Унесенные ветром, скончалась в Париже в возрасте 104 лет. Она умерла от естественных причин. Об этом сообщает France 24.

Оливия Де Хэвилленд родилась в 1916 году в столице Японии Токио. Ее мать была театральной актрисой, а отец адвокатом, имевшим практику в Японии. Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году. В 1939 году она сыграла в фильме "Унесенные ветром". Актриса исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены Эшли Уилкса, в которого влюбилась главная героиня Скарлетт О'Хара. Оливия де Хэвилленд была номинирована на "Оскар" за эту роль, но не получила премию. Ей дважды присуждали "Оскара" — в 1947 и 1950 годах за роли в фильмах "Каждому свое" и "Наследница".

В качестве актрисы Де Хэвилленд дебютировала в начале 1930-х годов в роли Гермии в постановке Сон в летнюю ночь.

В ноябре 2008 года президент США Джордж Буш-младший наградил де Хэвилленд Национальной медалью США в области искусств.  Кроме того, в 2010 году во Франции актрисе была присвоена степень Кавалера Ордена Почетного легиона, а в 2017 году во Великобритании  де Хэвилленд получила титул дамы-командора Ордена Британской империи.

Как сообщали Українські Новини, аукцион Sotheby's на котором будут представлены предметы, ранее принадлежавшие актрисе Вивьен Ли.

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