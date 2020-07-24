Долги населения за доставку газа достигли 700 млн гривен, - АГРУ

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) заявляет, что долги населения за доставку газа достигли 700 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

"Задолженность населения перед Операторами ГРС за распределение газа в 2020 году увеличилась до 700 млн гривен. Такой рост, в дополнение к неоплаченным потребителями услугами распределения газа в предыдущие периоды, ведет к долговому кризису во всей газовой отрасли", - сообщил на Ukrainian Gas Open председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

В целом, по Украине задолженность всех групп потребителей за распределение газа составляет более 2 млрд гривен.

По данным ассоциации, в отдельных областях уровень расчетов за распределение газа не превышает 50%.

"Ситуация осложняется распространением в Украине коронавируса, а также мораторием на отключение должников от газоснабжения. Во многих областях насчитываются десятки тысяч домохозяйств, которые с начала года еще ни разу не платили за доставку газа", - отметил Сенектутов.

По его словам, не лучше ситуация и с расчетами населения за газ, как товар.

Так, по состоянию на июль потребители задолжали за газ около 24 млрд гривен.

Долги производителей тепла для нужд населения за уже потребленный газ превысили 45 млрд гривен.

По мнению главы АГРУ, следует рассмотреть возможность списания такой задолженности и утвердить тарифы, которые полностью покрывают расходы по распределению газа, именно таким образом будет обеспечена своевременность расчетов в газовой отрасли в будущем.

"Долговая проблема требует решения. Причем не за счет потребителей. Примером цивилизованно решения проблемы является закон о списании долгов на рынке электроэнергии, который вступил в силу 14 июля", - сказал Сенектутов.

В АГРУ поддерживают механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ, предложенный в законопроекте 3800-1, это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и государственного Оператора ГТС.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация газового рынка Украины заявляет, что задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики за распределение газа составляет 1 млрд гривен.