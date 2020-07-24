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24 липня 2020, пʼятниця, 15:29 368 Відео
Політика 2020-07-24T16:15:01+03:00
Українські Новини
Ми використовували Майдан як масовку, - Жванія записав нове відео

Ми використовували Майдан як масовку, - Жванія записав нове відео

Ірина Дорофейчук
Азаров, Янукович, Венедиктова, Жванія
Давид Жванія Фото: zhvaniya.com
Давид Жванія Фото: zhvaniya.com
Колишній депутат Давид Жванія записав новий відеоблог, присвячений подіям 2013-2104 років. У ньому він, зокрема, заявив, що вони та інші лідери опозиції використовували учасників Евромайдану як масовку для захоплення влади.

"Я з повагою ставлюся до тих людей, які тоді були на Майдані. Вони відстоювали свої переконання – це заслуговує на повагу. Вони не винні в тому, що ми їх використовували як масовку для захоплення влади. Ми – це я, Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Віталій Кличко та інші лідери опозиції", - заявив Жванія.

За його словами, на початку Майдану опозиція хотіла просто отримати частину влади, однак потім вирішила повністю усунути Віктора Януковича.

"Вже в січні 2014 року ми відчули слабкість влади і взяли курс на повне усунення обраного президента. Тоді ми вже були точно впевнені, що Янукович втече. Він боягузлива людина. І ми всіляко роздмухували в ньому страхи перед особистою безпекою. Ми залякували його", - розповів політик.

Він також зазначив, що перед усуненням Януковича було прийнято рішення усунути тодішнього прем'єра Миколу Азарова – щоб він не міг виконувати обов'язки президента.

"Відповідно до чинної тоді Конституції 1996 року, у разі втечі Януковича керівником держави став би прем'єр Микола Азаров. Це нас не влаштовувало. Тому ми на Майдані підняли тему переходу з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську форму правління. Повернення до Конституції 2004 року нам було потрібно лише для того, щоб голова Верховної Ради міг до виборів виконувати функції глави держави. Однак, ми не були впевнені, що цей перехід вдасться здійснити, тому ми прийняли рішення тиснути на Азарова і спочатку усунути його. За дорученням Порошенка та інших співучасників я особисто тиснув на Азарова з метою змусити його подати в відставку. Я ходив до нього на зустріч, організатором якої був Сиротін Володимир Геннадійович. Він також на ній був присутній. Нам вдалося залякати і зламати Азарова і він подав у відставку. Після відставки Азарова нам був відкритий шлях до захоплення влади", - розповів Жванія.

За його словами, саме після відставки Азарова змовники перестали рахуватися з Януковичем і вести які-небудь переговори.

"Ми хотіли вже отримати все, вчинити державний переворот. І у нас це вийшло", - зазначив Жванія.

Він також звернувся до Генерального прокурора України Ірині Венедиктової, зазначивши, що готовий дати свідчення проти себе та інших політиків, які брали участь у тих подіях. У той же час він попросив гарантувати йому безпеку, оскільки боїться, що Петро Порошенко нібито може замовити його усунення.

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