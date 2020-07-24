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24 июля 2020, пятница, 15:15 192
Кабмин 2020-07-24T15:15:01+03:00
Українські Новини
В Фонде по борьбе с COVID-19 осталось 3 миллиарда гривен или 5%

В Фонде по борьбе с COVID-19 осталось 3 миллиарда гривен или 5%

Татьяна Зотова
Бюджет, Деньги, Пандемия, Covid-19, Фонд борьбы с COVID-19
Коронавирус COVID-19. Фото: voxukraine.org
Коронавирус COVID-19. Фото: voxukraine.org

В Фонде по борьбе с COVID-19 с 64.7 миллиардов гривен осталось только 3,2 миллиарда. Такую информацию репортеры получили от Министерства финансов в ответ на запрос журналиста StateWatch Александра Гуменюка.

Напомним, что в апреле 2020 году в Украине создали специальный фонд, деньги из которого должны идти на борьбу с COVID-19 и его последствиями. Общая сумма фонда составила 64.7 миллиарда гривен. Ожидалось, что эти деньги пойдут на улучшение медицинской отрасли, однако планы изменились.
По информации, которую получила организация StateWatch от Министерства финансов Украины, по состоянию на 16 июля 2020 года, деньги в Фонде по борьбе с COVID-19 почти закончились. С 64.7 млрд. грн правительством приняты решения о выделение 61.5 млрд. грн. То есть, всего в фонде осталось только 3.2 миллиарда гривен. Ниже приводим подробную информацию о том, на что именно потратили средства из Фонда по борьбе с COVID-19.
Министерство инфраструктуры получило наибольшую долю денег, а именно 35 млрд. грн для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.
Министерство здравоохранения получило 8.3 млрд. грн. Из них 100 млн. грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, 2.9 млрд. грн на закупку лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения ПЦР тестов и на доплаты медицинским работникам и 5.3 млрд. грн на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здоровья.
Министерство экономики получило 7.9 млрд. грн для предоставления финансовой помощи Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
Министерство социальной политики получило около 4 млрд. грн. Из этих средств 1.6 млрд. грн пошли на оказание помощи на детей физических лиц-предпринимателей, 2.2 млрд. грн для выплат материального обеспечения и страховых выплат и 233 млн. грн для осуществления страховых выплат.
Министерство внутренних дел получило 2.7 млрд. грн для предоставления дополнительной доплаты к заработной плате военнослужащим и лицам, работающим в системе МВД.
Министерству развития общин и территорий 1.6 млрд. грн для принятия мер, направленных на осуществление строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения.
Министерство культуры получило 1 млрд. грн для поддержки сферы культуры и креативных индустрий, туризма и кино.
Министерство молодежи и спорта получило 475 млн. грн на развитие спорта для лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивной реабилитации.
Министерство образования и науки 52.5 млн. грн для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги проведения пробного внешнего независимого оценивания.
Государственное управление делами получило 41 млн. грн для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения Государственного управления делами на вспышки COVID-19.
Министерство юстиции получило 23.7 млн. грн для обеспечения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения вспышек COVID-19 в учреждениях исполнения наказаний.
Эксперты StateWatch констатируют, что в то время когда в Украине эпидемия коронавируса не пошла на спад, деньги которые должны спасать от этой пандемии - фактически закончились. Более того, потратили эти средства в основном совсем не на медицину, а на экономические и социальные программы, а также на дорожные проекты.
Для понимания, только около 16% средств, которые были потрачены из фонда по борьбе с COVID-19 пошли непосредственно на медицину и на улучшение медицинской инфраструктуры. Для сравнения, на строительство дорог ушло сразу 57% от всех потраченных средств.

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