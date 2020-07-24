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24 июля 2020, пятница, 14:15 99
Бизнес 2020-07-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
Из-за коронавируса Кличко освободил рестораторов и мелкий бизнес от уплаты паевого участия

Из-за коронавируса Кличко освободил рестораторов и мелкий бизнес от уплаты паевого участия

Елизавета Кесельман
Киев, Виталий Кличко, Малый и средний бизнес, Поддержка бизнеса
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Город освободил от уплаты паевого участия летние и сезонные площадки кафе и ресторанов. Об этом сегодня заявил на брифинге Киевский городской председатель Виталий Кличко.

"Киевсовет вчера принял важное решение для поддержки бизнеса. О такой инициативе мы говорили ранее. Летние и сезонные площадки кафе, ресторанов и также бизнес работающего в средствах передвижной торговли, торговых сетей и объектов сезонной торговли, город освободил от уплаты паевого участия ", - заявил Виталий Кличко.

По словам главы города, предпринимателям, которые уже оплатили долевое участие, зачислят эти средства на следующий год.

"Мы и дальше будем поддерживать бизнес работающий в нашем городе", - отметил Виталий Кличко.

Как отметил вчера Виталий Кличко на своей странице в Facebook, такие шаги помогут преодолеть кризис, вызванный пандемией.

"Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому малый и средний бизнес - это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективное сотрудничество мы этот кризис преодолеем" , - добавил мэр Киева.

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