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  • Эффективная государственная молодежная политика - единственный способ оставить талантливую молодежь в Украине, — Александр Грощенко
24 июля 2020, пятница, 13:58 427
Политика 2020-07-24T14:15:01+03:00
Українські Новини
Эффективная государственная молодежная политика - единственный способ оставить талантливую молодежь в Украине,

Эффективная государственная молодежная политика - единственный способ оставить талантливую молодежь в Украине, — Александр Грощенко

Елена Новикова
Александр Грощенко. Фото из открытых источников
Александр Грощенко. Фото из открытых источников

Принятие законопроекта "Об основах молодежной политики" (№3718) станет важным шагом в направлении защиты прав молодежи и привлечение ее к общественно-политической жизни в Украине. Об этом заявил предприниматель и общественный деятель Александр Грощенко, комментируя принятие законопроекта в первом чтении.

Он отметил, что молодежная политика долгое время находилась вне поля зрения государства. Соответственно, в Украине недостаточно молодежных центров, нет государственной поддержки жилищных программ, а также стимулирование молодежи к предпринимательской деятельности. "Молодежь должна видеть достойные условия для реализации себя в Украине. Только так мы сможем остановить отток талантливых и образованных кадров за границу. Они должны чувствовать реальную государственную поддержку - это возможности приобрести собственное жилье, рабочие места, комфортные условия для создания собственного дела", - подчеркнул Александр Грощенко.

Законопроект, в частности, устанавливает "европейский" возраст молодежи - 14-29 лет. Он предусматривает создание Украинского молодежного фонда, за счет которого будут финансироваться молодежные проекты. Кроме того, молодежь получит помощь в приобретении жилья. Например, вводится аренда недвижимости с правом выкупа.

Отдельная норма - создание Национального совета по вопросам молодежи, а также сети молодежных советов при местных органах власти. "Такой шаг позволит молодым людям влиять на решения в их общинах, получить платформу для выражения собственной позиции, а затем - работать в поселковых и городских советах. Это и есть социальный лифт, который позволит качественно изменить подходы к формированию государственной политики и усилит ее молодыми кадрами с инновационным мышлением и современными подходами ", - добавил Александр Грощенко.

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