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  • Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощенко
24 липня 2020, пʼятниця, 13:51 242
Політика 2020-07-24T14:00:01+03:00
Українські Новини
Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощен

Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощенко

Елена Новикова
Олександр Грощенко. Фото з відкритих джерел
Олександр Грощенко. Фото з відкритих джерел

Прийняття законопроекту "Про основні засади молодіжної політики" (№3718) стане важливим кроком в напрямку захисту прав молоді та залучення її до суспільно-політичного життя в Україні. Про це заявив підприємець і громадський діяч Олександр Грощенко, коментуючи схвалення законопроекту в першому читанні.

Він наголосив, що молодіжна політика довгий час перебувала поза увагою держави. Відповідно, в Україні недостатньо молодіжних центрів, немає державної підтримки житлових програм, а також стимулювання молоді до підприємницької діяльності. "Молодь має бачити гідні умови для реалізації себе в Україні. Тільки так ми зможемо зупинити відтік талановитих та освічених кадрів закордон. Вони повинні відчувати реальну державну підтримку – це можливості придбати власне житло, робочі місця, комфортні умови для створення власної справи", — наголосив Олександр Грощенко.

Законопроект, зокрема, встановлює "європейський" вік молоді — 14-29 років. Він передбачає створення Українського молодіжного фонду, за рахунок якого фінансуватимуться молодіжні проекти. Крім того, молодь отримає допомогу в придбанні житла. Наприклад, вводиться оренда нерухомості з правом викупу.

Окрема норма — створення Національної ради з питань молоді, а також мережі молодіжних рад при місцевих органах влади. "Такий крок дозволить молодим людям впливати на рішення в їхніх громадах, отримати платформу для висловлення власно позиції, а згодом – працювати в селищних і міських радах. Це і є соціальний ліфт, що дозволить якісно змінити підходи до формування державної політики та посилить її молодими кадрами з інноваційним мисленням та сучасними підходами", — додав Олександр Грощенко.

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