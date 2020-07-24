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24 июля 2020, пятница, 12:33 587 Видео
Экономика 2020-07-24T12:33:01+03:00
Українські Новини
Лев Пидлисецкий подтвердил своё увольнение из Укрэнерго

Лев Пидлисецкий подтвердил своё увольнение из Укрэнерго

Ирина Дорофейчук
Электроэнергия, Финансы, Укрэнерго, Злоупотребления, Пидлисецкий
Лев Пидлисецкий. Фото: politica.com.ua
Лев Пидлисецкий. Фото: politica.com.ua
Лев Пидлисецкий подтвердил своё увольнение из Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" после широкой огласки информации о потенциальных длительных коррупционных правонарушениях. Об этом стало известно из переписки в профильной группе ФБ.
 
В комментариях в одной из профильных групп в ФБ он отрицает обвинения в коррупции, но подтвердил подлинность записей
 
"Наступил коррупции на хвост и сфабриковали обвинения без расследований и объяснений уволили.  На следующей неделе выйду публично с объяснениями и реакцией", - написал он.
 
Напомним, неделю назад Youtube-канал "Новости" и ряд телеграмм-каналов опубликовали аудиозапись разговора Льва Пидлисецкого по строительству линий электропередач и кризиса со строительством объектов "зеленой энергетики".  В дефиците заказов для своей фирмы Пидлисецкий обвинил действующего председателя комитета ТЭК ВРУ Андрея Геруса.
 
На видео экс-депутат от "Самопомощи" Лев Пидлисецкий комментирует деятельность строительной компании "Південьзахіделектромережбуд" и из его слов становится очевидным, что он осуществлял и  осуществляет полный контроль над ее деятельностью и заинтересован в ее финансовых результатах.  В разговоре упоминаются контракты для НЭК "Укрэнерго" на суммы менее 100 млн.грн и контракты на строительство объектов для производства электроэнергии из возобновляемых источников.
 
Лев Пидлисецкий - народный депутат VIII созыва от "Объединение Самопомощь", председатель подкомитета Комитета ВР Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, соавтор законов о рынке электроэнергии и о принципах поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников, советник городского головы Львова Андрея Садового.

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