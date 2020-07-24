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24 липня 2020, пʼятниця, 10:59 7
Верховна Рада і партії 2020-07-24T11:22:46+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ вимагає покарати радикалів, які напали на депутата Волошина

ОПЗЖ вимагає покарати радикалів, які напали на депутата Волошина

Тетяна Зотова
Волошин, Напад, Безпека, Заява партії, ОП-ЗЖ
Оппозиционая платформа - За життя. Фото прес-служби
Оппозиционая платформа - За життя. Фото прес-служби

"Опозиційна платформа - За життя вимагає забезпечити невідворотність покарання для радикалів, які нападають на людей". Про таке йдеться в заяві партії, розміщеній на офіційному порталі політсили.

"Безчинства радикалів і розгул політичного тероризму в Україні відповідають задумам партії війни. Тому вони виступають поручителями тих, хто нападає на інакомислячих громадян та опозиційних політиків. Нещодавно під особисті зобов'язання шести народних депутатів на чолі з Порошенком суд відпустив громадянина, який напав на народного депутата від Опозиційної платформи - за життя Олега Волошина", - наголошується в тексті документу.

В заяві також підкреслюється, що у радикалів, Порошенка і його політичних прибічників одна мета - змусити українське суспільство боятися. Навіть програвши вибори, за допомогою вуличних бандитів партія війни намагається диктувати Україні свою політичну волю, лякати владу, тиснути на політичних опонентів.

На жаль, Зе-влада не здатна протистояти радикалам і потурає їм. Влада боїться виконувати Мінські угоди, щоб не розлютити вуличних бандитів і крикунів. Шукає союзу з Порошенком, щоб розпродавати українську землю і втілювати в життя директиви МВФ. Тому досі в Україні немає миру, культурні і мовні права мільйонів українських громадян порушуються, а радикали розгулюють на свободі.

Опозиційна платформа - за життя вимагає від влади припинити загравання з радикалами і їхніми політичними покровителями. Тільки невідворотність покарання може утримати зловмисника від вчинення злочину. Як показують недавні події, - безвольність влади, запобігання перед радикалами веде країну до хаосу терору і бандитизму.

"До кримінальної відповідальності повинні бути притягнуті всі, хто робить бандитські напади на громадян, вчиняє злочини проти журналістів, атакує інакомислячих. Влада, яка не може забезпечити безпеку людей, повинна піти у відставку!", - підсумовкється у тексті заяви партії.

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