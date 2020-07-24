Дело судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) ведется с массой процессуальных нарушений из-за чего его будет очень трудно защитить в суде. При этом следствие выдвигает обвинения, которые не сможет доказать.

Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец, комментируя последние события вокруг ОАСК.

По его мнению, сотрудники НАБУ пользуются несовершенством украинского законодательства, возбуждая дела по фактам, которые потом не могут доказать в суде.

"С 2012 года существует статья 214 Уголовно-процессуального кодекса, которая противоречит как Конституции Украины, так и Европейской конвенции по правам человека. Согласно этой статье, следователь и прокурор обязаны зарегистрировать уголовное производство на основании заявления о преступлении. У работников НАБУ есть аудиозаписи телефонных разговоров, а также разговоров, которые, якобы, происходили в кабинете главы ОАСК. И вот они по любой части этих разговоров, там, где считают, что, возможно, совершено преступление, могут возбуждать уголовные дела. Год назад на основании этих аудиозаписей они зарегистрировали уголовное производство, прошёл год и каких-либо результатов расследования они обществу не предъявили. Я так понимаю, они поняли, что у тех записей нет судебной перспективы, поэтому они зарегистрировали новое уголовное производство, но уже по другим статьям Уголовного кодекса. А поскольку общество у нас на такое "ведется", опубликовали частично еще какие-то записи", - рассказал юрист.

При этом, по его мнению, сотрудники НАБУ и прокуроры САП вообще не имели право этого делать.

"Это грубое нарушение уголовно-процессуального законодательства. Детективы НАБУ и прокуроры САП не имеют права разглашать данные досудебного расследования, даже с разрешения следователя, если эти данные порочат честь и достоинство человека, который не признан судом виновным… Я не защищаю этих судей, но я уважаю принцип презумпции невиновности. До тех пор, пока вина человека не доказана в законном порядке, не подтверждена обвинительным приговором суда, людей нельзя считать преступниками, тем более давать понять всему обществу, что это преступники и что они совершили преступление", - напомнил эксперт.

Он считает, что на самом деле речь идет не о борьбе с коррупцией в суде, а о попытках установить контроль над судом.

"Сразу после публикации этих записей, после пресс-конференции руководства НАБУ и представителя прокуратуры, тут же появилось коллективное обращение 6-7 финансируемых из-за границы так называемых общественных организаций, которые обратились к президенту Украины с призывом ликвидировать ОАСК. Так я хотел бы задать им вопрос - даже если главу суда или 5 судей с этого суда вы подозреваете в совершении преступления, то для чего и на каком основании ликвидировать весь суд? Там же значительно больше людей работает, чем 4 или 5. Это все говорит о том, что речь идет о кампании, направленной против этого суда. Суда, который кому-то мешает реализовывать некие планы в Украине", - полагает юрист.

Он также не понимает, почему общественные активисты так торопят Генеральную прокуратуру с подписанием представление на отстранение судей ОАСК.

"Уголовное производство расследуется детективами НАБУ, у них есть своя прокуратура, хотя это и нонсенс – мы единственное государство в Европе, в котором две прокуратуры. Так вот, там (в САП, - Ред.) есть руководитель, который должен подписывать такие представления. Он в отпуске, ну так это же не трагедия - Холодницкий же не ушёл в отпуск на год. Если вы год уже расследовали дело и нет никакой судебной перспективы, то почему вы сегодня спешите и настаиваете на том, чтобы это представление немедленно подписал Генпрокурор или его зам? Есть конкретный руководитель антикоррупционной прокуратуры, он выйдет с отпуска и подпишет. Это не помешает расследованию конкретного уголовного производства и сбору доказательств. Сделают представление сегодня или через неделю или две – это не влияет на расследование производства", - полагает он.

В то же время Баганец переживает из-за того, что допущенные следствием нарушения уголовно-процессуального законодательства вовсе лишают это дело судебной перспективы.

"Если дело дойдет когда-то до суда, то, естественно, факты нарушений будут использованы стороной защиты с целью освобождения конкретных лиц от уголовной ответственности. Если на это не обратит внимания наш специализированный особенный суд (Высший антикоррупционный суд), то есть Верховный суд Украины, есть Европейский суд по правам человека. Однозначно, что на доказательства, которые добыты с нарушением КПК, суд не имеет права ссылаться при принятии решения по делу. Поэтому, естественно, все нарушения будут использованы против следствия… Это же касается и так называемых записей. Если эти данные были получены с нарушением порядка, установленного КПК, а я уверен на 100%, что так оно так и было, то вообще не о чем говорить. Нельзя в суде использовать доказательства, полученные преступным путем", - полагает специалист.

Он также подвергает сомнению те обвинения, которые выдвигаются против судей ОАСК. Им, в частности, инкриминируют захват государственной власти путем установления контроля над ВККС и ВСП. По мнению эксперта, это обвинение абсурдно, поскольку данные органы выполняют техническую функцию обеспечения работы судебной системы — это государственные органы, но не органы власти. А, значит, здесь вообще невозможно говорить о захвате государственной власти.

"То, что там нет никакого захвата государственной власти, это, я думаю, студенту первого-второго курса юридического факультета известно. Это абсолютно придуманное, маразматическое обвинение", - полагает бывший прокурор.