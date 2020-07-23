Ткаченко поддержал на 25 млн фильм Сенцова по решению времен Азарова, но в 6 раз дороже

Выделение государственной поддержки в 25 млн грн на фильм Олега Сенцова "Носоріг", о котором первым восторженно сообщил лично бравший участие в заседании комиссии Министр культуры Александр Ткаченко, будет проведено во исполнение приказа Минкультуры от 2012 года.

Об этом говорится в решении Совета по государственной поддержке кинематографии №100 от 09.07.2020 года "О предоставлении государственной поддержки ООО "Край Кинема" на производство фильма "Носоріг", копия которого предоставлена Госкино на запрос Українських Новин.

"Программы производства и распространения национальных фильмов … по которым Госкино заключены государственные контракты на производство на условиях государственного заказа до вступления в силу этого Закона, должны быть завершены (…) Национальный игровой фильм "Носоріг" должен быть завершен производством", - говорится в тексте решения Совета.

При этом в решение указывается сумма выделяемых государством средств в 25,1 млн грн, что составляет 50% стоимости его изготовления.

При этом, Совет ссылается на приказ Министерства культуры №1016 от 21.09.2012 года за подписью Министра Михаила Кулиняка, по которому фильм "Носоріг" включен в Программу производства и распространения национальных фильмов на 2012/2013годы как один из победителей третьего конкурсного отбора проектов.

Правда, в 2012 году было предусмотрено выделить на фильм из средств Госбюджета 3,9 млн грн, что также составляло 50% стоимости его производства. Остальную часть суммы планировали выделить польский и немецкий фонды.

Планировалось, что 95-минутный фильм "Носоріг", в котором Олег Сенцов выступает сценаристом и режиссером, будет произведен до 2014 года.

Согласно рецензии, в кинокартине рассказывается о душевных терзаниях молодого бывшего преступника,который вспоминает эпизоды своей жизни. Однако кинокартина так и не была завершена. В 2014 году Олег Сенцов был задержан в Симферополе и в августе 2015 года осужден российским судом на 20 лет за якобы причастность к терроризму. Лишь в сентябре 2019 года украинский режиссер смог вернуться на Родину в рамках обмена на российских военных преступников и военнопленных.