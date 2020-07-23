Бойко похвалил договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске

Договоренности о прекращении огня – только первый шаг к миру. Чтобы восстановить мир, нужны законы об амнистии, статусе Донбасса и выборах.

Об этом во время включения по скайпу на партийном форуме в Северодонецке заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко, сообщает официальный портал партии.

Он в частности отметил, что Оппозиционная платформа - За жизнь позитивно оценивает договоренности, которых удалось достичь Трехсторонней контактной группе в Минске.

"Прекращение обстрелов, взаимный отказ от наступательных действий, создание координационного механизма по предотвращению огня – эти меры, при их соблюдении, действительно могут предотвратить эскалацию конфликта. Это прогресс и еще одно доказательство того, что только в переговорах, через диалог и компромисс можно достичь результата", - сказал он.

Но, по словам Сопредседателя партии, некоторые представители власти успели назаявлять, что Украине пора отказываться от Минска, потому что "он не работает". Пытались перевести разговор на язык шантажа и ультиматумов по поводу стен и красных линий. Именно поэтому соглашения о прекращении огня несколько раз срывались.

"За шесть лет конфликта стало ясно, что без реализации политической части Минских соглашений прогресса не будет. Соглашения о прекращении огня уже подписывались и срывались. Нет никаких иллюзий о возможности "заморозить" конфликт. Мы либо достигаем мира, либо продолжаем терять жизни и разорять экономику. Какие еще нужны доказательства, что конфликт нужно заканчивать? Его не удается удержать никакой "линией", "стеной" или блокадой. По стране расползается оружие, которое потом стреляет и взрывается во всех уголках Украины. Экономика терпит колоссальные убытки, люди живут в нищете. Распространяется бандитизм, а теперь растет еще и террористическая угроза", - подчеркнул Юрий Бойко.

Оппозиционная платформа - За жизнь неоднократно требовала от Президента Зеленского вывести горе-переговорщиков из процесса. Возобновить конструктивный подход украинской стороны к работе в рамках Трехсторонней контактной группы. То, что договоренности о прекращении огня удалось достичь, – хороший сигнал, но мы хотим увидеть, как ситуация будет развиваться дальше.

"Шанс на мир нельзя упустить. Мы требуем от власти продолжать развивать прямой диалог с Донецком и Луганском. Согласовать полное разведение сил от линии соприкосновения. Сделать следующий шаг в мирном урегулировании – организовать полноценную работу над принятием законов, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь, речь идет про законы об амнистии, о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции, принятии закона о выборах на этих территориях", - заявил Сопредседатель партии.

Напомним, в ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе.