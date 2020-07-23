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23 июля 2020, четверг, 16:51 843
Общество 2020-07-23T18:30:02+03:00
Українські Новини
Портовики митингуют под Мининфраструктуры, требуя объяснений насчет двух российских буксиров в Черноморском по

Портовики митингуют под Мининфраструктуры, требуя объяснений насчет двух российских буксиров в Черноморском порту, - СМИ

Ольга Фандорина
Мининфраструктуры, Порты, Буксиры, Мтинг

В четверг, 23 июля, работники Черноморского и Одесского торговых портов проводят митинг под зданием Министерства инфраструктуры Украины. Они требуют убрать из портов Большой Одессы российские буксиры и создать равные правила игры, чтобы государственные и частные буксиры конкурировали на равных условиях во всех портах Украины, пишет УНИАН.

На митинге выступили руководители профсоюзов и сотрудники обоих портов. Всего в мероприятии приняли участие около 50 портовиков. Они держали плакаты: "Нет пиратам в порту" и "МИУ = бездействие".

Руководитель профсоюза МТП "Черноморск" Сергей Брызгалов, выступая, напомнил, что 17 июля в порт Черноморска зашли два российских буксира.

"В морской порт Черноморска 17 июля зашли два буксира: DIAMOND N и TOPAZ N. Эти буксиры принадлежат оффшорной компании из Гонконга Henford Logistics Ltd, которая на 100% акций принадлежит Новороссийскому МТП. То есть, работу украинских буксиров забирают судна, принадлежащие РФ. Это не может не беспокоить и тревожить нас. Это крах государственности в морском транспорте", - заявил Сергей Брызгалов.

Позже к участникам митинга вышел и.о. гендиректора директората морского и речного транспорта Иван Иванчик. Отвечая на вопрос корреспондента, как так получилось, что в условиях санкций в украинские порты попали российские буксиры, которые отнимают работу в портовиков, чиновник сказал: "Я только сейчас услышал, что там функционируют два буксира, которые якобы принадлежат какой-то компании. Я считаю, что этот вопрос должен быть изучен компетентными правоохранительными органами. Они должны дать надлежащую оценку этому. Моя позиция как гражданина - это недопустимо ".

Он также добавил, что этим вопросом должна заниматься СБУ. "У меня мало информации, чтобы что-то комментировать - чьи это суда. Но если действительно есть подтверждение, что это так (что DIAMOND N и TOPAZ N принадлежит российской компании - ред.) - это недопустимо. Субъекты хозяйствования, формы собственности страны-агрессора не могут и не имеют полномочий осуществлять свою деятельность на территории страны, в отношении которого они осуществляют агрессию. Я так понимаю, что этот вопрос относится к компетенции СБУ. Если это действительно судна страны-агрессора", - добавил Иванчик.

Напомним, бизнесмен и активист Демьян Ганул ранее заявил, что в Черноморском порту украинского государственного предприятия уже несколько дней находятся лодки Diamond N и Topaz N компании Henford Logistics Limited (Гонконг), акции которой на 80% принадлежат новороссийском торговому дому.

Позже правозащитник и блогер Сергей Наумович на своей странице в Facebook обнародовал документы, которые подтверждают, что буксиры принадлежат РФ. “Документы о том, что бенефициарами фирмы, которая владеет этими буксирами, является российская структура. Генеральный директор компании Henford Logistics Limited – Инна Кузнецова, гражданка Российской Федерации. Кроме того, из выписки реестра Гонконга 2020 года следует, что гонконгская компания Henford Logistics Limited принадлежит Новороссийскому порту (РФ) с тем же директором — госпожой Инной Кузнецовой. Она же являлась директором и 10 лет назад”, — написал Сергей Наумович.

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