Задолженность предприятий ТКЭ за распределение газа составляет 1 млрд гривен, - Ассоциация газового рынка

Ассоциация газового рынка Украины заявляет, что задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) за распределение газа составляет 1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українські Новини.

"С начала года долги производителей тепла для нужд населения перед операторами газораспределительных сетей (ГРС) уже составили более 1 млрд гривен. Долговой кризис требует решения накануне отопительного сезона. По данным операторов ГРС, предприятия теплокоммунэнерго, производящие тепло и горячую воду для населения, с начала года задолжали за распределение газа 1 млрд гривен", - говорится в нем.

Отмечается, что долги ТКЭ, возникли по причине неполной оплаты услуг населением, а также из-за того, что тарифы не полностью покрывают расходы на производство тепловой энергии и ее транспортировку.

Также, по мнению главы ассоциации Дениса Сенектутова, следует рассмотреть возможность списания задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих компаний и принять меры по установлению таким предприятиям экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, чтобы обеспечить в будущем своевременность расчетов за распределение газа и за сам газ, поставленный этим предприятиям.

"За десятки лет применения спецсчетов не существует ни одного успешного кейса решения проблем в сфере ЖКХ. Примеры предприятий ТКЭ, а также водоканалов показывают, что спецсчета гарантированно доводят такие предприятия до банкротства, в то же время вопрос долгов полностью не решается", - отметил Сенектутов.

Уточняется, что суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за газ составляет около 37,2 млрд гривен.