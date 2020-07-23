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23 июля 2020, четверг, 16:41 24
Экономика 2020-07-23T16:43:24+03:00
Українські Новини
Задолженность предприятий ТКЭ за распределение газа составляет 1 млрд гривен, - Ассоциация газового рынка

Задолженность предприятий ТКЭ за распределение газа составляет 1 млрд гривен, - Ассоциация газового рынка

Григорий Яковенко
Транзит газа, газ. Фото: 112
Транзит газа, газ. Фото: 112

Ассоциация газового рынка Украины заявляет, что задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) за распределение газа составляет 1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українські Новини.

"С начала года долги производителей тепла для нужд населения перед операторами газораспределительных сетей (ГРС) уже составили более 1 млрд гривен. Долговой кризис требует решения накануне отопительного сезона. По данным операторов ГРС, предприятия теплокоммунэнерго, производящие тепло и горячую воду для населения, с начала года задолжали за распределение газа 1 млрд гривен", - говорится в нем.

Отмечается, что долги ТКЭ, возникли по причине неполной оплаты услуг населением, а также из-за того, что тарифы не полностью покрывают расходы на производство тепловой энергии и ее транспортировку.

Также, по мнению главы ассоциации Дениса Сенектутова, следует рассмотреть возможность списания задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих компаний и принять меры по установлению таким предприятиям экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, чтобы обеспечить в будущем своевременность расчетов за распределение газа и за сам газ, поставленный этим предприятиям.

"За десятки лет применения спецсчетов не существует ни одного успешного кейса решения проблем в сфере ЖКХ. Примеры предприятий ТКЭ, а также водоканалов показывают, что спецсчета гарантированно доводят такие предприятия до банкротства, в то же время вопрос долгов полностью не решается", - отметил Сенектутов.

Уточняется, что суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за газ составляет около 37,2 млрд гривен.

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