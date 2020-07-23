За I полугодие из незаконного оборота изъято горючего на 300 млн грн, – ГФС

Государственная фискальная служба Украины ведет работу по противодействию незаконному производству и обороту горюче-смазочных материалов сразу по нескольким направлениям. Среди основных - детенизация рынка подакцизных товаров, в том числе горючего, участие в деятельности региональных межведомственных рабочих групп, созданных по поручению правительства, проверка информации от представителей бизнеса и общественности о возможных объектах незаконной торговли топливом. Об этом ГФС сообщила на своем официальном сайте.

За I полугодие 2020 налоговая милиция изъяла из незаконного оборота около 14 тыс. Тонн горючего на сумму более 300 млн гривен. Прекращена деятельность 8 незаконных производств горюче-смазочных материалов.

Кроме этого сотрудники ГФС в составе региональных межведомственных рабочих групп под руководством областных государственных администраций проверили деятельность 3206 объектов торговли горюче-смазочными материалами (АЗС / АГЗС), в результате чего выявлено и прекращено 833 факта нелегальной торговли топливом. Из незаконного оборота было изъято 16 200 тонн в сумму 381 млн гривен. На 538 нелегальных АЗС демонтированы оборудования. Составлен 458 протоколов об административных правонарушениях субъектами хозяйствования и применены штрафные санкции на общую сумму более 180 млн гривен.

"После применения штрафов, владельцы незаконных заправок демонтируют оборудование и прекращают свою деятельность. Но на этом работа ГФС не останавливается, ведь важно, чтобы по этим адресам незаконная деятельность не возобновлялась. Поэтому, осуществляем постоянный мониторинг. По последней информации, на большинстве незаконных объектов, все же, отсутствуют признаки восстановления работы. Это ощутимо результатом! ", - отметил и.о. Председателя ГФС Украины Сергей Солодченко.