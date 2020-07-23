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  • Испания и Италия срезали зеленые тарифы в энергетике, и это не повредило их инвестклимату, - Герус
23 июля 2020, четверг, 13:26 333
Экономика 2020-07-23T13:45:02+03:00
Українські Новини
Испания и Италия срезали зеленые тарифы в энергетике, и это не повредило их инвестклимату, - Герус

Испания и Италия срезали зеленые тарифы в энергетике, и это не повредило их инвестклимату, - Герус

Ирина Дорофейчук
Парламент, Тарифы, СЭС, ДТЭК, Зеленая энергетика, Герус
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" и специалист в обрасти топлива и энергетики Андрей Герус саркастично отозвался реакции компании ДТЭК на решение парламентариев снизить тарифы на электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников и намерения инвестировать в этот вид бизнеса за пределами Украины. Об этом нардеп написал на персональной станице в социальной сети Facebook.

"Прочитал с интервью руководителя компании ДТЭК, компания ДТЭК собирается инвестировать в строительство "зеленой" энергетики в Испании и Италии. И это реально смешно. А также показывает правдивость/ложность аргументов многочисленных дискуссий.

Особенность тех стран в том, что в обеих этих странах произошло ретроспективное урезание "зеленых" тарифов. И эти страны, особенно Испания, постоянно приводились в пример, чтобы показать, какая катастрофа там, когда урезаются "зеленые" тарифы - суды, разрушен инвестиционный климат, отсутствие инвестиций, коллапс и разруха", - заявил политик

Он так же напомнил, что Испания в 2013 году снизила в 4 раза "зеленые" тарифы (Royal Decree Law 9/2013), приняв концепцию "справедливой/разумной доходности". То есть премиальные "зеленые" тарифы были отменены, а доходность проектов была привязана к доходностей 10-летних государственных облигаций.

Италия ретроспективно снизила "зеленые" тарифы в 2014. путем принятия Ст.26 Закона 116/2014.

"Желаю компании ДТЭК успешных инвестиций в Италию и Испанию, странах "с разрушенным инвестиционным климатом", - завершил свою заметку Андрей Герус.

А в послесловии к ней парламентарий указал тот факт, что в начале 2020 компания Iberdrola завершила строительство крупнейшей в Европе СЭС мощностью 500 МВт. Эта СЭС будет работать без всяких зеленых тарифов, а полностью на рыночных условиях. Это также в Испании "с разрушенным инвестиционным климатом". В 2019 Испания заняла первое место в Европе по приросту солнечных мощностей в год.

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