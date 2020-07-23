Труханов ввел мораторий на высотную застройку побережья Одессы

Тема высотной застройки побережья была и остается предметом конфликта в Одессе уже долгие годы. Среди прочих об этой проблеме регулярно сигнализируют СМИ и активная общественность. Об этом в ходе сессии заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает РБК-Украина. Одесский городской голова подчеркнул, что в конфликте всегда две стороны. И в данном случае речь идёт о застройщиках, претендующих на лакомый кусок земли и получающих необходимые разрешительные документы в Киеве. "Есть здесь и третья сторона. Это одесситы, громада. И она, безусловно, пострадавшая. Причем, по закону, именно одесситам должна принадлежать эта земля", - сказал мэр Одессы. Труханов подчеркнул, что нынешняя власть уже сделала ряд шагов для решения данной проблемы. Но из-за отсутствия ряда полномочий борьба не приносит желаемых результатов. "Я считаю, что мораторий на высотную застройку одесского побережья должен быть воплощен на практике и неукоснительно выполняться", - сказал он. Мэр Одессы дал ряд соответствующих протокольных поручений, среди которых, в частности, введение моратория на выдачу новых градостроительных условий и ограничений для проектирования объектов строительства в прибрежной зоне и в центральном историческом ареале города Одессы. "Нас не пугают трудности на этом пути. Еще Дом Руссова показал нам, что неразрешимых проблем не бывает. А значит, и в этом вопросе мы сможем навести порядок", - резюмировал Геннадий Труханов. Напомним, ранее Труханов раскритиковал ОПЗЖ за попытку заблокировать стратегическое для города финансирование. Как отмечалось, речь идет о кредитных средствах, которые, в частности, будут потрачены на ремонт жилого фонда, лифтов, реконструкцию городского зоопарка и другое.