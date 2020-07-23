Труханов ввел мораторий на высотную застройку побережья Одессы

Тема высотной застройки побережья была и остается предметом конфликта в Одессе уже долгие годы. Среди прочих об этой проблеме регулярно сигнализируют СМИ и активная общественность.

Об этом в ходе сессии заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает РБК-Украина.

Одесский городской голова подчеркнул, что в конфликте всегда две стороны. И в данном случае речь идёт о застройщиках, претендующих на лакомый кусок земли и получающих необходимые разрешительные документы в Киеве.

"Есть здесь и третья сторона. Это одесситы, громада. И она, безусловно, пострадавшая. Причем, по закону, именно одесситам должна принадлежать эта земля", - сказал мэр Одессы.

Труханов подчеркнул, что нынешняя власть уже сделала ряд шагов для решения данной проблемы. Но из-за отсутствия ряда полномочий борьба не приносит желаемых результатов.