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23 июля 2020, четверг, 09:14 21
Политика 2020-07-23T09:28:04+03:00
Українські Новини
Дубинский заявил, что говорил с Зеленским о коррупции у Сытника и в правоохранительной системе

Дубинский заявил, что говорил с Зеленским о коррупции у Сытника и в правоохранительной системе

Елизавета Кесельман
Виталий Кличко, НАБУ, Артем Сытник, Александр Дубинский, Президент Владимир Зеленский
Александр Дубинский
Александр Дубинский

Неродный депутат Александр Дубинский заявил о том, что на праймериз партии "Слуга народа" кандидатов в мэры Киева обсуждал с президентом Владимиром Зеленским коррупцию директора НАБУ Артема Сытника. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, в своем заявлении Дубинский подчеркивает свою позицию, и заявляет, что в рамках закона, и "как народный депутат", уведомляет Зеленского об осуществляемых им действиях. 

"Правоохранительная система, купленная Порошенко и Кличко, главой партии Порошенко времён его президенства и петиным подельником по киевским схемам, тормозит расследования", - говорится в сообщении. 

"Я говорил о том, как правоохранительная система защищает преступников. Говорил о НАБУ, о коррупционере Сытнике, обращался по этому поводу к Президенту с открытым письмом.Я до сих пор жду ответа на своё обращение. Нельзя держать коррупционера на такой должности, это нарушение конституционных прав наших граждан. Из-за этого в том числе все дела против Порошенко и Кличко тормозятся", - отмечает Дубинский. 

Нардеп уверен, что вопрос о том, что Сытник должен уйти, должен ставиться Президентом в публичной плоскости, поскольку это "вопрос национальной безопасности".

"Представителям же СМИ, которые разгоняют заказные и перекрученные "новости", задайте вопрос - как коррупционер может возглавлять антикоррупционный орган и бороться с коррупцией? И посмотрите, как быстро они заткнутся", - резюмировал он. 

Как сообщали Українські Новини, ранее блогер Елена Монова на своей странице в Facebook заявила о том, нардеп Дубинский ради победы на выборах обсуждал с Зеленским использование против Кличко силовиков.

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