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  • Второй этап медреформы усложняет ситуацию в отрасли вместо ее улучшения, - Левочкин
22 июля 2020, среда, 10:59 19
Политика 2020-07-22T10:59:01+03:00
Українські Новини
Второй этап медреформы усложняет ситуацию в отрасли вместо ее улучшения, - Левочкин

Второй этап медреформы усложняет ситуацию в отрасли вместо ее улучшения, - Левочкин

Ирина Дорофейчук
Медицина, Врачи, Пандемия, Левочкин, Медреформа
Сергей Левочкин. Фото: ОП-ЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: ОП-ЗЖ

Четыре месяца со старта второго этапа медицинской реформы доказали ее непродуманность и  неготовность. Однако, по словам народного депутата от Оппозиционной платформы - за життя Сергея Левочкина, власть не сделала ни одного шага, чтобы ситуацию исправить, информирует портал zagittya.com.ua.

"За последние месяцы зарплаты у большинства медработников не выросли, а упали. Средняя зарплата в отрасли упала на 2% с 7 693 гривен по итогам 1 квартала до 7559 гривен за первые пять месяцев этого года.  Из-за отсутствия средств у медучреждений с врачей и медсестер снимают надбавки, доплаты и премии. Даже средства, выделенные  для оплаты за работу с больными Covid-19, выдаются с опозданием и урезаются. К такой ситуации привели заниженные тарифы на медуслуги, о чем специалисты предупреждали еще полгода назад. Тем не менее, реформа была введена в действие, и больницы работают по этим заниженным тарифам. Исправили только наиболее абсурдные моменты, вроде того, когда на питание инфекционного больного было запланировано 3 грн в сутки", - сообщил политик.

По его словам, в особо кризисной ситуации оказались специализированные медучреждения - в частности, туберкулезные и психиатрические диспансеры. Известно о фактах закрытия туберкулезных стационаров во Львовской, Волынской, Тернопольской, Запорожской и ряде других областей. Психиатры уже не надеются на помощь государства и просят помощи у международных организаций.

"Здравоохранение недофинансировано даже на бумаге, но и эти средства в реальности не выделяются. Расходы на медицину по общему фонду бюджета недофинансированы на треть, и с каждым месяцем задолженность увеличивается. Создается впечатление, что, несмотря на пандемию, сознательно взят курс на то, чтобы медработники увольнялись и уезжали за границу", - считает народный депутат.

При этом, отметил он, наши врачи востребованы даже в соседних государствах - к примеру, в Чехии, где зарплата квалифицированного медработника составляет 1,2 тыс евро.

"Государству нужно немедленно остановить разрушение здравоохранения, пока оно еще существует как система", - резюмировал Сергей Левочкин.

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