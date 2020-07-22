В 1-м полугодии входящие в РГК газораспределительные компании сократили убыток в 6,4 раза

В 1-м полугодии работающие под брендом Региональной газовой компании газораспределительные компании сократили убыток в 6,4 раза с 3,95 млрд гривен до 613 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українськi Новини.

"Сокращение финансовых убытков на 3,35 млрд гривен произошло после пересмотра тарифов на распределение природного газа Национальной комиссией по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Текущий уровень задолженности потребителей за услуги распределения природного газа составляет 1,2 млрд гривен. Крупнейшими должниками остаются производители тепла для нужд населения - 616 млн гривен и бытовые потребители - более 441 млн гривен", - говорится в нем.

Согласно сообщению, задолженность бытовых потребителей обусловлена мораторием на отключение неплательщиков от газоснабжения, введенным в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Задолженность операторов газораспределительных сетей (ГРС) перед государственным предприятием "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" за услуги балансировки, предоставленные в первой половине января 2020, составляет 352 млн гривен, при этом в первом полугодии текущего года задолженность была сокращена на 53 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.