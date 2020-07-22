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  • У 1-му півріччі входять в РГК газорозподільні компанії скоротили збитки в 6,4 разу
22 липня 2020, середа, 10:37 6
Економіка 2020-07-22T11:45:02+03:00
Українські Новини
У 1-му півріччі входять в РГК газорозподільні компанії скоротили збитки в 6,4 разу

У 1-му півріччі входять в РГК газорозподільні компанії скоротили збитки в 6,4 разу

Александр Дмитриенко

У 1-му півріччі газорозподільні компанії, що працюють під брендом Регіональної газової компанії, скоротили збитки в 6,4 разу з 3,95 млрд гривень до 613 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

"Скорочення фінансових збитків на 3,35 млрд гривень сталося після перегляду тарифів на розподіл природного газу Національною комісією з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Поточний рівень заборгованості споживачів за послуги розподілу природного газу становить 1,2 млрд гривень. Найбільшими боржниками залишаються виробники тепла для потреб населення - 616 млн гривень і побутові споживачі - понад 441 млн гривень", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, заборгованість побутових споживачів зумовлена ​​мораторієм на відключення неплатників від газопостачання, введеним в березні у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Заборгованість операторів газорозподільних мереж (ГРМ) перед державним підприємством "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" за послуги балансування, надані в першій половині січня 2020 року, становить 352 млн гривень, при цьому в першому півріччі поточного року заборгованість було скорочено на 53 млн гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.

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