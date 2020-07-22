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22 июля 2020, среда, 10:11 655
Экономика 2020-07-22T11:30:03+03:00
Українські Новини
НКРЕКУ использует методологию правительства Азарова при внедрении RAB-тарифа, - эксперты

НКРЕКУ использует методологию правительства Азарова при внедрении RAB-тарифа, - эксперты

Татьяна Зотова
Энергетика, Азаров, RAB-тариф, НКРЕКУ, Прокип
Энергетика Фото: Facebook
Энергетика Фото: Facebook

Предлагаемый НКРЕКУ принцип RAB-тарифообразования существенно отличается от успешной европейской практики и не позволит пропорционально обновлять старые электросети и строить новые. Такой подход предлагало правительство Азарова в 2013 году, но он не оправдал себя и не показал эффективности. Об этом говорится в исследовании Ариэля Коэна и Владислава Иноземцева "Securing Capital Investment in Ukraine's Grid: The Road to the Future".

Эксперты утверждают, что проект методологии внедрения стимулирующего тарифа (RAB-тарифа), который предложила НКРЕКУ, имеет общие черты с проваленной в 2013 году реформой тарифообразования для операторов системы распределения правительства Премьер-министра Николая Азарова.

В частности, речь идет о сходстве в подходе к разделению баз активов операторов распределения электроэнергии на "старые" и "новые" и начисления различных ставок на эти базы. По материалам исследования, при модели RAB-тарифа, который предлагает НКРЕКУ сейчас - новые инвестиции будут вознаграждаться фиксированной ставкой доходности 15% ежегодно, тогда как на "старые" активы предлагают начислять лишь 1% доходности.

"Такой подход возвращает нас к плану 2013 года, когда ставки доходности были установлены на уровне 14,79% и 0-2% процентов в год. Предлагаемый принцип существенно отличается от европейской практики и имеет по меньшей мере два недостатка", - отмечается в исследовании.

По мнению экспертов, такая модель RAB-тарифа должна мотивировать владельцев сети строить новые линии, что может помочь уменьшить потери электроэнергии и оптимизировать потребление электроэнергии. Но это не решает главную проблему национальной электросети - старение советской инфраструктуры.

"Если устаревшая инфраструктура начинает выходить из строя, новые объекты не решат проблему", - убеждены исследователи.

Напомним, ранее Адриан Прокип, старший научный сотрудники Института Кеннана (США) эксперт по энергетике Украинского института будущего, заявил, что реформа тарифообразования от государственного регулятора явяляется симуляцией, а не стимуляцией инвестиций в электросети.

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