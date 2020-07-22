Работники общественного транспорта Киева просят горсовет компенсировать убытки от карантина

Работники "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса" обратились в Киевский городской совет с призывом поддержать проект решения об обеспечении компенсации потерь перевозчиков во время пандемии. Об этом сообщают официальные страницы коммунальных предприятий в Фейсбук, опубликовав обращение от Объединенной профсоюзной организации КП "Киевский метрополитен" и Первичной профсоюзной организации КП "Киевпастранс".

Транспортники призвали депутатов Киевского горсовета выделить средства, которые будут направлены на выплату зарплат и на другие необходимые расходы.

"В соответствии с принятыми городскими властями решений КП" Киевпастранс "с 23 марта 2020 обеспечивало перевозки отдельными специальными рейсами автобусов, троллейбусов и трамваев исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Киева", - говорится в заявлении работников "Киевпастранса".

Кроме того, отмечают авторы обращения, КП "Киевпастранс" обеспечило бесплатное централизованное перевозки медицинских работников опорных городских медицинских учреждений, определенных для лечения больных с COVID-19, и регулярные перевозки работников предприятий критической инфраструктуры.

Вместе с тем, работники Киевского метрополитена отметили, что из-за невозможности работать в обычном режиме с 17 марта по 25 мая 2020 потери доходов КП "Киевский метрополитен" составили около 621 млн. грн. В КП "Киевпастранс" также отмечают, что и сейчас на предприятии не могут выйти на уровень доходов к пандемии.

Заявление работников Киевского метрополитена. Фото: Facebook / КП "Киевский метрополитен"

Заявление работников Киевского метрополитена. Фото: Facebook / КП "Киевский метрополитен"

В общем, как говорится в обращениях, из-за ограничений работы во время карантина коммунальные предприятия потеряли доходы, что привело к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий.

"Мы помогли городу выстоять во время карантина, теперь город может помочь выстоять нам!", - говорится в обращении работников "Киевпастранса".